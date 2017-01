In fase di approvazione la videosorveglianza nel copparese

di Valentina Faggion

Copparo. Nella serata di lunedì 30 gennaio si è svolto il consiglio comunale copparese e in apertura ci sono state le dichiarazioni del consigliere comunale Luana Veronese, eletta con il Movimento 5 stelle, poi passata alla Lega Nord e ora indipendente. “Innanzitutto sono rammaricata del fatto che nei giorni scorsi la notizia della mia revoca di rappresentanza in questo consiglio comunale sia arrivata prima ai giornali e poi a me, la diretta interessata – afferma la Veronese -. In secondo luogo vorrei precisare che non sono stata espulsa dal partito della Lega Nord, come invece molti hanno affermato. Se mi è stata data la revoca è perchè non sono in linea con la direzione provinciale di Alan Fabbri, come tanti altri ormai”.

I grillini copparesi, ex compagni di partito del consigliere, richiedono ancora a gran voce le sue dimissioni: “eletta con il nostro logo – afferma senza mezzi toni Ugo Selmi – e poi un improvviso cambio di direzione, verso una linea politica che non si avvicina assolutamente a quella del Movimento 5 Stelle. Luana Veronesi deve dimettersi da consigliere comunale e soprattutto da consigliere dell’Unione Terre e Fiumi, dato che i voti presi nel 2014 e cioè quelli che hanno portato alla sua elezione, erano destinati a un determinato partito. Ora lei sta rappresentando solo se stessa”.

Dopo questi interventi il consiglio comunale ha affrontato diverse interpellanze, poste dai gruppi consiliari Forza Italia e Insieme per Copparo.

In prima battuta il consigliere Annalisa Orsini (Forza Italia) ha chiesto all’amministrazione delucidazioni a riguardo degli interventi antisismici sulle strutture scolastiche del comune.

Risposta data prontamente dall’assessore Enrico Bassi: “Le strutture scolastiche del nostro territorio sono otto, tra statali e comunali. Negli ultimi due anni sono già stati eseguiti interventi di riqualifica nella scuola media statale Govoni, che hanno interessato il piano interrato dello stabile e la sostituzione delle vetrate della palestra. All’inizio del 2016 sono state effettuate indagini diagnostiche nei solai di cinque strutture statali. Le indagini hanno avuto esito positivo e non sono emerse criticità. Ora vi è un progetto provinciale, per il quale è stata proposta la candidatura per un’indagine diagnostica nella scuola ‘Oreste Marchesi’, dato che è la struttura scolastica meno recente”.

Sempre da Forza Italia, seguita da Roberta Briscagli di Insieme per Copparo, è stata posta un’interpellanza sulla sicurezza nel territorio comunale, visti i recenti atti vandalici e furti nelle zone della piscina comunale e del ristorante ‘Abate Ghiotto’.

In riposta vi è stata la presentazione di Marco Piva (tecnico di Deltaweb) del progetto di videosorveglianza, che l’amministrazione comunale desidera attuare sul territorio.

Il progetto, già presentato in Prefettura e in attesa di approvazione per i termini relativi alla tutela della privacy, si basa su videocamere situate in sette punti di controllo, differenziati tra punti di controllo sull’accesso al territorio e telecamere di contesto e videosorveglianza.

Le videocamere che monitoreranno il traffico nei punti di accesso al territorio comunale (tramite la lettura della targa dei veicoli) saranno posizionate nella rotatoria Migliarino-Formignana, nella rotatoria Copparo-Ferrara e nella rotatoria Copparo- Ro Ferrarese.

Mentre le apparecchiature per la videosorveglianza saranno poste nel retro del municipio copparese, nell’incrocio di via Mazzini, nell’incrocio del teatro comunale e nella zona delle piscine.

“Il progetto ha visto una prima fase – afferma Marco Piva -, dove si è fatta un’analisi del territorio con l’amministrazione comunale. In seguito c’è stato il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine (polizia municipale, carabinieri e guardia di finanza), con cui sono stati individuati i punti strategici del territorio, cioè i più adeguati al posizionamento delle videocamere”.

Le opposizioni si sono ritenute soddisfatte dei chiarimenti dati dal responsabile di Deltaweb e si augurano una veloce approvazione da parte della Prefettura, in modo da poter migliorare la sicurezza dei cittadini.