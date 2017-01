Spal, mercato chiuso senza il botto

di Andrea Mainardi

In molti avevano già l’acquolina in bocca pensando a Francesco Lodi, centrocampista in esubero dall’Udinese che pareva essere il prossimo colpo del ds Vagnati. Il regista però non ha trovato l’accordo con i friulani per svincolarsi, dunque trattativa saltata.

Rimane dunque così il centrocampo della Spal, dato che anche Ghiglione è rimasto dato lo sfumare del suo scambio con Pecorini. Fa eccezione il solo Picchi, rientrato all’Empoli dopo aver avuto davvero pochissimo spazio durante il girone di andata. Mister Semplici dunque vede esaudito il suo desiderio di ottenere una rosa con meno elementi, con ogni ruolo coperto da due interpreti e basta. Lascia forse un po’ di perplessità l’aver lasciato andare sia Spighi che Picchi senza avere un’alternativa con la quale cautelarsi, soprattutto nel caso Arini venisse fermato dalla giustizia sportiva nei prossimi mesi.

Il mercato invernale si può ritenere comunque più che soddisfacente considerando la sostituzione di Beghetto con un elemento di prospettiva come Costa e l’arrivo di Floccari, già a segno due volte in campionato.

Da segnalare infine due arrivi per quanto riguarda la Primavera spallina: si tratta del classe 2000 William Junior Rodrigues Delgado, trequartista che arriva a titolo definitivo dai lussemburghesi del Niederkorn e di Elia Parolin, fantasista della stessa annata proveniente in prestito con diritto di riscatto dal Bassano.