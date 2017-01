‘Il paese dei campanelli’ dal sapore emiliano

Al Teatro Nuovo di Ferrara domenica 5 febbraio, alle ore 16, va in scena l’operetta “Il paese dei campanelli” di Ranzato-Lombardo prodotta da “Le Delizie Armoniche” di Argenta, per la regia di Cristina Miriam Chiaffoni con maestro concertatore al pianoforte Carlo Ardizzoni e il gruppo strumentale “Le Delizie Armoniche”.

L’intreccio è molto semplice e ruota intorno ad una vicenda di incroci multipli di coppie, peraltro trattata con leggerezza e bonaria ironia. Nella località governata da un borgomastro e consiglieri comunali creduloni le abitazioni hanno sopra la porta un campanello magico inattivo da sempre ma che per motivi misteriosi secondo una leggenda potrebbe suonare nel caso in cui all’interno della casa l’angelo del focolare cadesse nella tentazione di compiere un adulterio. Le cose si complicano quando al porto approda un nave di aitanti marinai, presto conquistati dalle signore del villaggio allietate dalla novità. I campanelli cominciano a fare il loro dovere, allertando la popolazione maschile che potrà a sua volta rifarsi quando, con un’altra nave, giungeranno in paese le mogli dei marinai le quali, prima di riprendersi i maritini, potranno ripagarli di egual moneta concedendosi una vacanza di distrazione con gli abitanti del luogo. Lo scampanellìo, a quel punto, sarà totale, la quadratura del cerchio e il lieto fine complice la languidezza della musica sono dietro l’angolo.

“Le Delizie Armoniche” nasce con il desiderio di proporre spettacoli e concerti inerenti al mondo dell’operetta e del musical. Al suo interno professionisti della scena mondiale come la cantante attrice Cristina Miriam Chiaffoni (affermata attrice brillante nota ai più come tata di Banderas nella pubblicità della Mulino Bianco), Enrico Zagni (attore e tenore in importanti produzioni), Giancarlo Gregori (baritono, pianista, compositore e cabarettista), il presidente attuale il mezzosoprano Sandra Mongardi e i soprani Carla Cenacchi e Mara Paci, giovani e già affermati performers quali Elena Carlini, Simone Mastria e Alessandro Calonici e molti amatori del genere. La peculiarità è che il cast è esclusivamente ferrarese ed emiliano.

COSTO BIGLIETTI

PLATEA 30 INTERO – 25 RIDOTTO

I GALLERIA 26 RIDOTTO 22

II GALLERIA 22 RIDOTTO 19

biglietteria aperta dal martedi al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 10 alle 19.