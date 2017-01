Piano della trasparenza, il Comune promuove la legalità

Cento. La giunta comunale ha approvato il Piano Triennale 2017-2019 per la Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza, un adempimento di legge molto importante, che ha come obiettivo garantire, nell’interesse di tutti, di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti e così contrastare l’illegalità.

In linea con le direttive dell’Anac, questi obiettivi si perseguono in vari modi: analizzando il contesto in cui si trova il Comune di Cento e quali siano i settori in cui sono più frequenti fenomeni di corruzione e illegalità, determinando i livelli di rischio relativi a ogni ufficio e indicando fra gli obiettivi di gestione la messa in pratica di tutti quei meccanismi e controlli che evitino o riducano questo rischio, infine, dando evidenza di tutta l’azione amministrativa rispettando le norme sulla trasparenza, per aprirsi al contributo di associazioni e cittadini attivi nella partecipazione civica.

Fra le novità, il diritto di accesso generalizzato, definito dal cosiddetto decreto “Foia”, che permette a chiunque di richiedere informazioni agli Enti Pubblici senza dover giustificare una motivazione, e la figura dei whistleblower, ovvero la possibilità di essere tutelati per chi faccia segnalazioni di illeciti.

Il Comune di Cento si è sempre fatto promotore della cultura della legalità anche verso la cittadinanza con iniziative pubbliche, con il coinvolgimento delle scuole, con associazioni riconosciute in ambito nazionale, come Libera, e con l’adesione ad Avviso Pubblico, e intende collaborare con i cittadini perché il territorio sia amministrato in modo virtuoso e attento.