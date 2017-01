Sanità e Delta, le preoccupazioni di Lega e Forza Italia

Dopo la pesante bocciatura delle linee guida per la riorganizzazione ospedaliera della provincia da parte dei sindaci del Delta intervengono ora la Lega Nord e Forza Italia.

La prima parla per il tramite di Alan Fabbri, consigliere regionale del Carroccio: “Siamo preoccupati per la situazione che si sta creando all’ospedale del Delta. Soprattutto, dopo quanto espresso dai sindaci dei comuni del territorio (Lagosanto, Comacchio, Codigoro, Mesola e Goro; ndr). I quali, da tempo, lamentano la poca chiarezza nella programmazione e riorganizzazione sociosanitaria della struttura”, afferma l’esponente del Carroccio, che ha anche presentato un’interrogazione alla Giunta per chiedere alla Regione “di attivarsi per sospendere immediatamente la chiusura del punto nascita dell’Ospedale del Delta”. Proprio sull’ospedale di Lagosanto si concentra ancora Fabbri che mette sotto la lente d’ingrandimento anche i costi della struttura ospedaliera: “Secondo notizie di fonte sindacale ogni posto letto al Delta avrebbe un costo annuale superiore di circa 64.000 euro, rispetto alla media che si registra nelle altre aziende ospedaliere emiliano-romagnole.» Fabbri chiede che sia “fatta immediatamente chiarezza sulla riorganizzazione sociosanitaria che interessa l’ospedale, sospendendo con effetto immediato il processo di chiusura del punto nascite”. Inoltre, «chiediamo a Venturi – conclude Fabbri – quali iniziative intenda mettere in atto, per risolvere le criticità del Delta e il problema da sovraccarico operativo palesato dai suoi stessi operatori”.

Di più ampio respiro la posizione di Paola Peruffo di Forza Italia: “C’è chi si sorprende del fatto che ben quattro sindaci del Partito Democratico, tra gli altri, abbiano detto no al piano di riorganizzazione. La maggior parte dei cittadini più che stupiti, sono preoccupati. Quello dei sindaci infatti – afferma Peruffo – potrebbe esser letto come un modo per non assumersi la responsabilità di scelte estremamente delicate, compiute dalla politica regionale, così come un’autentica bocciatura ad opera di coloro che conoscono meglio di chiunque altri il polso della situazione dei rispettivi territori. Sempre rivolgendomi a chi ora si stupisce, mi chiedo, per assurdo, come poteva, un sindaco del Basso Ferrarese, votare a favore di un piano che prevede certe scelte che i normali cittadini ritengono aberranti. Basterebbe dare un’occhiata a fatti ampiamente riportati dalle cronache: chiusura del reparto di ostetricia e pediatria del Delta (con la conseguenza che le gestanti di tutta la zona del Basso Ferrarese devono fare la spola con Cona), incertezza assoluta sulle sorti del San Camillo di Comacchio, dopo che solo pochi anni fa per quella struttura sono stati spesi 13 milioni di euro e tantissime promesse inutili, mancata definizione e avvio delle Case della Salute sugli altri comuni della provincia. Senza contare le difficoltà oggettive in cui versa l’Arcispedale Sant’Anna che dovrebbe essere il cuore pulsante del piano di riordino”.

“Difficile – sostiene ancora Peruffo – non pensare che buona parte del territorio provinciale si senta abbandonata dalla politica e in particolare dalla regione. Quell’apparato in grado di sancire le strategie sulla dislocazione dei servizi di cura e che spesso si trincera dietro neologismi come hub, focus factory, day-service, utili a nascondere la drammaticità di certe scelte, ma che nella pratica non risolvono alcun problema”.