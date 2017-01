John Strada presenta in concerto il suo “Mongrel”

XII Morelli. John Strada presenterà dal vivo il 3 febbraio, al Teatro di XII Morelli (ore 22, ingresso libero), il suo nuovo album con la partecipazione speciale di Bocephus King, cantautore canadese che è stato ospite delle ultime due edizioni del Premio Tenco ed è uno dei giovani musicisti più attivi e stimati della scena americana.

“Mongrel” è il 7° album del cantautore emiliano, il suo primo in inglese, realizzato con la collaborazione di Jono Manson, musicista e produttore americano noto in Italia per il suo lavoro con i Gang ma anche per colonne sonore come “The Postman” con Kevin Costner.

L’album comprende alcuni brani che da anni sono parte del repertorio di John Strada, e che spesso sono nati proprio in inglese, con la presenza di nuovi arrangiamenti, ospiti internazionali e tre bonus track. “Mongrel”, dal titolo, riprende l’intenzione del precedente album “Meticcio”, termine dal significato affine e la porta oltre, all’insegna della contaminazione ed è figlio delle esperienze internazionali e tra queste la partecipazione al “Light Of Day” festival nel gennaio del 2015, ad Asbury Park, nel New Jersey, evento benefico a cui partecipa ogni anno Bruce Springsteen.

Il risultato è un album decisamente rock: “Headin’ Home”, “Who’s gonna drive”, “You’ve killed my heroes”, ma presenta anche sfumature soul come in “Ain’t Gonna Get Up” o folk con l’uso di fisarmonica e mandolino come “In the Fog” di struggenti ballate: “Christmas In Maghreb” e “Promises” e anche l’uso sapiente di elettronica come in “Free Through The Wind” (dedicata a Guglielmo Marconi) e “I’m laughing”. Tutte le canzoni sono state scritte da John Strada e arrangiate insieme alla sua inseparabile band: The Wild Innocents.

Alle registrazione hanno partecipato alcuni ospiti americani molto rispettati tra gli amanti del rock e del roots, da Bocephus King, artista canadese vincitore nella categoria stranieri del Premio Tenco 2015 e Micheal McDermott, popolare songwriter di Chicago, James Maddock da New York, co-autore di “Promises”, e Jono Manson, che duetta con John Strada in “Headin’ Home”.