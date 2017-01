Gli studenti di Cento incontrano Irène Cohen Janca

Cento. Nell’ambito della 38° edizione del premio Letteratura Ragazzi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento grazie alla collaborazione con Coopculture, Orecchio Acerbo editore e Pagine ebraiche, ospita a Cento la nota scrittrice di libri per ragazzi Irène Cohen Janca.

L’autrice, che è in Italia per una tournée che farà sosta in varie città, non poteva certo mancare a Cento, sede del più famoso Premio di Letteratura dedicato ai ragazzi, nonché più longevo. Un Premio che ha visto protagonista la Janca per ben due edizioni consecutive, vincitrice del 2° premio nel 2012, nella sezione scuola primaria, poi lo scorso anno nella sezione scuola secondaria di primo grado.

Sarà l’occasione per i ragazzi di conoscere personalmente l’autrice di libri che hanno letto in classe, in qualità di Giuria Popolare del Premio Letteratura Ragazzi, che dialogherà con loro raccontando aneddoti sul suo lavoro di scrittrice e sui personaggi dei suoi libri.

I ragazzi avranno la fortunata possibilità di fare domande sulle storie lette e sulle bellissime illustrazioni che accompagnano gli albi illustrati di Irène.

L’incontro si svolgerà oggi 1° febbraio, alle ore 10.30, presso il Piccolo Teatro “Giuseppe Borselli” a Cento in via Cremonino 6.

Irène Cohen-Janca è nata nel 1954 dall’altra parte del Mediterraneo, a Tunisi, dove ha trascorso la sua infanzia fino alla partenza per la Francia, nel bel mezzo di un’estate. Ha vissuto molti anni a Parigi dove, dopo essersi laureata in Lettere Moderne, è diventata bibliotecaria. Da qualche anno si è trasferita nella regione dell’Essonne, dove prosegue il suo lavoro in biblioteca.

Nel 2000 è cominciata la sua collaborazione con Editions du Rouergue, con cui ha pubblicato moltissimi racconti e romanzi per ragazzi, fra cui ricordiamo: “Le plus vieux de la classe” (2009), “Les arbres pleurent aussi” illustrato da Maurizio A.C. Quarello (2009), “Le chant de l’innocent” (2008), “Petite comme un poing” illustrato da Candice Hayat (2008), “Je veux un vieux Noel” illustrato da Caroline Dall’Ava (2007), “La Mine à bonbecs” illustrato da Laurent Moreau (2006), “Le coeur de l’autre” (2006), “Fil d’or et bottes blanches” illustrato da Candice Hayat (2005), “Fashion victim” (2005), “L’Autre cœur” (2003), “L’Étoile de Kostia” (2002) e “Fils de Zeppelin” (2000).

Gli ultimi libri pubblicati con la casa editrice Orecchio acerbo sono: “Frantz e il Golem” (2016), “L’ultimo viaggio” (2015), “Il grande cavallo blu” (2012) e “L’albero di Anne” (2010) tutti illustrati da Maurizio A.C. Quarello.