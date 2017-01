Preparativi per le nozze con “Il Castello degli Sposi”

Domenica 5 Febbraio il Castello Estense di Ferrara ospita “Il Castello degli Sposi”, un evento dedicato ai futuri promessi sposi, organizzato da “FEshion Eventi”, in collaborazione con Rossella Rizzi (bridal stylist, consulente d’ immagine e Ambasciatrice di Carla Gozzi).

L’evento si svolgerà domenica 5 febbraio dalle 12 alle 20 nelle sale degli Imbarcaderi (1 e 2) con lo scopo di mettere in contatto le coppie di futuri sposi con i migliori professionisti del matrimonio della zona di Ferrara e dintorni, che dovranno proporre le idee più originali, oltre che i classici “must” del mercato del wedding: abito sposo e sposa, location, gioielli, bomboniere, viaggi, servizi video e foto, e molto altro ancora.

Una giornata dinamica e coinvolgente, con attività, dimostrazioni ed interventi, che coinvolgeranno gli operatori e in cui i futuri sposi potranno rapportarsi direttamente con i fornitori, in modo naturale e non invasivo e poter valutare accuratamente i servizi da scegliere per il loro giorno.

Il pomeriggio sarà così caratterizzato da un susseguirsi di workshop, laboratori, consulenze e coreografie armonizzate fra gli operatori coinvolti, che spazieranno tra diversi stili.

L’ ingresso all’evento sarà gratuito e si accederà dall’ imbarcadero 1, entrando nel cortile del Castello. Per informazioni: Alessandra Scotti n. 3495878324 o Rossella Rizzi n. 3460844177