La Baltur perde il suo coach: Giordani si dimette

La Baltur perde il suo coach. Lanfranco Giordani, conosciuto da tutti come “Lupo”, ha rassegnato lunedì le sue dimissioni da capo allenatore della squadra centese. A darne notizia è la stessa asd Benedetto XIV anche se il cambio della guardia giunge come un fulmine a ciel sereno.

Lo stesso Giordani ha dichiarato di aver preso questa decisione nel rispetto della piazza e per dare una scossa positiva all’ambiente, nella speranza che chi gli succederà potrà riuscire a trasmettere alla squadra l’energia necessaria per affrontare con successo il prosieguo della stagione agonistica, quell’energia che lui, nelle ultime settimane, sente di non essere riuscito a trasmettere.

Il presidente Fava, a nome dell’intera società biancorossa, desidera ringraziare di cuore “Lupo” per la serietà, la dedizione e l’impegno profusi nel corso della sua esperienza centese e gli augura un brillante proseguimento di carriera.