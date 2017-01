“Dall’Ausl decisioni disattese in barba alle esigenze del territorio”

di Giuseppe Malatesta

È stata certamente compatta la posizione dei sindaci di alcuni dei comuni del Delta, distretto Sud Est dell’Ausl Ferrara, che si sono espressi contrariamente all’ultimo documento presentato in conferenza sociosanitaria territoriale e alle linee guida sul riordino ospedaliero. I voti contrari di Comacchio, Goro, Mesola, Codigoro e Lagosanto spiccano al tavolo che ha riunito i sindaci del territorio e la dirigenza sanitaria, lo stesso attorno a cui i sindaci di Tresigallo e Bondeno si sono affidati all’astensione e tutti gli altri al voto favorevole.

I commenti a caldo dei diretti interessati insistono sulle “carenze inaccettabili” di un documento che non ha fornito “le garanzie necessarie” e i presupposti per un voto diverso.

“Di fronte ad una documentazione incompleta in diverse passaggi, molto specifica invece in altre parti, ho ritenuto di esprimermi nell’unico modo possibile” commenta Alice Zanardi da Codigoro. “Le nuove linee di indirizzo appaiono molto vaghe, stringate e tra l’altro – lo sappiamo benissimo – soggette a possibili cambiamenti durante il percorso” aggiunge il sindaco laghese Maria Teresa Romanini, che rintraccia nell’azienda Usl “la continua disattesa, negli ultimi tempi, di tutte le decisioni precedentemente concordate, in barba alle necessità dei territori. Penso in particolar modo all’ospedale territoriale del Delta di Lagosanto e anche in sede di votazione non ho risparmiato le mie forti perplessità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Diego Viviani, sindaco di Goro: “Mi affido al commento di Romanini, rappresentante della nostra ‘Unione Delta del Po’ in materia sanitaria. Si tratta di linee guida che non ci hanno convinto appieno perché per nulla esaurienti in certe parti e forse anche troppo dettagliate in altre. Nel complesso – motiva Viviani – quanto presentato non fornisce le necessarie garanzie e non ci permette di stare tranquilli sull’evoluzione che doveva avere il piano programmatico adottato nel 2013. Per ora non è sufficiente, aspettiamo ulteriori chiarimenti dall’azienda”.

Il suo auspicio è lo stesso del sindaco di Mesola Gianni Michele Padovani, che uniformandosi ai colleghi riporta “una situazione che non tutela fino in fondo i nostri cittadini: ci è parso che votare favorevolmente potesse non soddisfare le esigenze del nostro territorio. La speranza è quella di un maggiore coinvolgimento che possa consentire una soluzione concertata e coesa”.