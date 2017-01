L’Estense Baseball alla convention nazionale dei tecnici

Alcuni dirigenti dell’Estense Baseball Ferrara Francesco Tura, Mario Gentili e Giovanni Novi nonché l’allenatore del gruppo sportivo John Rotondo hanno partecipato alla 32esima Coach Convention 2017 organizzata dalla “Fibs – Federazione Italiana Baseball Softball” a Treviso lo scorso fine settimana. La kermesse dei tecnici italiani ha avuto, come ogni anno, ospiti internazionali illustri tra cui Kojima Hirotami, Tim Cossins ed Andy Haines per il baseball e Lauren Chamberlain e Hannah Rogers per il softball

Il via ufficiale è stato alle 15 di venerdì 27 gennaio, con la presentazione dei relatori seguita dall’ormai tradizionale talk show, condotto questa volta da Gianluigi Calestani che ha messo in scena un duetto di campioni d’Italia fra Daniele Frignani, manager dell’UnipolSai Bologna ed Enrico Obletter, alla guida del back-to-back realizzato dalla Specchiasol Bussolengo.

Sabato 28 i lavori si sono aperti con il racconto da parte di Ennio Paganelli, Marco Lazzarini ed Ennio Sari della loro esperienza con The Prolific Thrower e lo staff di Ron Wolforth, seguiti da Stefano Malaguti che ha spiegato le differenze (e le similitudini) di allenamento fra ciechi e normodotati, presentando anche l’opera video-documentale Casa Base e il suo autore Massimo Saccares.

Il resto della mattinata è proseguito ad aule separate (una per il baseball ed una per il softball) fino al primo saluto alla Convention del Presidente Andrea Marcon, alle 13.

Il pomeriggio è stato dedicato alle sessioni congiunte che hanno visto sul podio Andrea Longagnani (Quanto peso… sulla Palla), Diego Azzolini (allenamento e motivazione), Claudio Mantovani (la formazione dei tecnici fra Scuola dello Sport Coni e Fibs) e Giovanni Messina, Coordinatore Regionale per il Friuli Venezia Giulia della FIGC, che ha trattato dello sviluppo del talento nei giovani calciatori.

Nel pomeriggio, Andrea Berini e Daniele Furlan dei Black Panthers, insieme a Renzo Pozzo, esperto di allenamento e preparazione della FISI, hanno parlato di valutazione del gesto e allenamento della battuta, mentre Giulia Jonghi Lavarini ha affrontato il tema delle Variazioni Ormonali Associate al Baseball e al Softball.

Per il baseball, ha chiuso la giornata lo scout Renè Saggiadi (Lo Shift Difensivo) e il tecnico Maurizio Balla (Quale Palla per gli Under 12).

Domenica 29 gennaio la Fisb ha inoltre incontrato i responsabili delle Leghe Amatoriali di Baseball, Softball, Fast Pitch e Slow. Tra le quali era preste anche la Uisp Lega Amatoriale Baseball – Lab. Le leghe hanno nominato una commissione amatoriale, che sarà rappresentata dal Luca Pavan, già ai vertici della lega Uisp-Lab dalla sua fondazione avvenuta nel 2015.