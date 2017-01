Flavio Giurato al Korova

Parte una rassegna di musica in acustico intitolata “Il silenzio del cantautore” al Korova. I concerti si svolgeranno totalmente in acustico, senza alcuna amplificazione, al naturale, per ricondurre il cantautore alla sua origine ed autenticità.

Coinvolti in quattro serate differenti musicisti di ottima qualità, uno per ogni mercoledì di dicembre, al Korova Milk Bar di Ferrara, con ingresso gratuito. Dalle ore 20 è previsto un aperitivo e dalle 20.30 il concerto.

Il primo ad aprire la rassegna è lo storico cantautore Flavio Giurato mercoledì 1 febbraio. Flavio Giurato inizia la carriera da autore scrivendo per artisti come Anna Melato. Firma un contratto con la Dischi Ricordi e pubblica nel 1978 il suo primo LP “Per futili motivi”, un concept album sulla storia di un ragazzo nel periodo del fascismo e dello scoppio della seconda guerra mondiale.

L’album viene trasmesso spesso dalle radio private, in particolare la title track (con il ritornello in romanesco) e “Che ne sapevo”; ma è il disco successivo, “Il tuffatore” (pubblicato per la CGD), quello che è giudicato il suo capolavoro e che, grazie anche alla trasmissione Mister Fantasy (condotta da Carlo Massarini) che trasmette nel corso delle puntate i video di alcune canzoni del disco, riscuote maggior successo. L’album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia alla posizione numero 84.

Però “Marco Polo”, decisamente sperimentale, non ripete l’exploit, e causa anche la fine del contratto con la casa discografica, per cui l’artista, pur continuando a comporre e ad esibirsi sporadicamente dal vivo, non pubblica più dischi per quindici anni. In questo periodo, tra le altre cose, realizza dei documentari.

Il manuale del cantautore, nel 2002, viene pubblicato senza molta pubblicità da Vitaminic, etichetta che consente anche di scaricare l’album dal suo sito consentendo a Giurato di riprendere l’attività dal vivo e di pubblicare nel 2004 un disco dal vivo allegato ad un volume di racconti di alcuni grandi scrittori italiani (come Aldo Nove, Gianrico Carofiglio Tiziano Scarpa, Paolo Nori, Fulvio Abbate e Alessandra C), intitolato “Il tuffatore – Racconti e opinioni su Flavio Giurato ” ispirati alle canzoni più note del cantautore. Nel 2014 pubblica il singolo Dogma, realizzato con Fausto Rossi e Rosybindy. Esce nel marzo 2015 l’album “La scomparsa di Majorana”.

Prossimi appuntamenti: Max Manfredi mercoledì 8 Febbraio, Mèsico mercoledì 15 Febbraio, Enrico Cipollini mercoledì 22 febbraio.