Scadranno lunedì 20 febbraio i termini per partecipare alla procedura aperta per: “l’affidamento della gestione del canile municipale di Ferrara, del servizio di cattura e trasporto cani e servizio di recupero 24 ore su 24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati nel territorio dei Comuni di Ferrara e Voghiera, nonché, per il solo Comune di Ferrara, di recupero di gatti incidentati”. Il bando è stato pubblicato dal Comune di Ferrara il 30 gennaio.

L’apertura dei plichi avverrà mercoledì 22 febbraio alle 10.

L’avviso e la relativa documentazione sono consultabili sul sito www.comune.fe.it alla voce ‘Bandi di gara’ sulla pagina servizi.comune.fe.it/index. phtml?id=222