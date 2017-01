Pauroso scontro tra auto e scooter a Gavello

Gavello. Scontro quasi frontale fra uno scooter e un’auto a Gavello di Bondeno, con un ferito che, fortunatamente, non risulta essere in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio attorno alle ore 16, sulla via Comunale di Gavello nei pressi del civico 94. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi. Per cause in corso di accertamento lo scooter, condotto da un uomo di 67 anni residente a Finale Emilia, è andato a sbattere quasi frontalmente con una Mini condotta da una giovane del posto di 20 anni.

Ad avere la peggio è stato l’uomo, sbalzato dalla sella del suo mezzo e rovinato a terra, con lo scooter che, nella carambola, è finito sopra una sua gamba, lasciandolo dolorante sotto il suo peso.

Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 e l’automedica da Casumaro, che hanno trasportato il ferito a Cona per accertamenti, oltre ai vigili del fuoco volontari di Bondeno che hanno messo in sicurezza i mezzi e ripulito la sede stradale, rimasta chiusa al traffico per circa un’ora per consentire le operazioni. La conducente dell’auto è rimasta illesa, anche se spaventata dall’incidente.