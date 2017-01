Due palestre ristrutturate, i complimenti del ministro per lo Sport

“La ristrutturazione di due palestre scolastiche è un grande segnale di attenzione per il terriotiro, ma soprattutto per tutti gli studenti che da oggi possono così usufruire di strutture rinnovate, messe in sicurezza e senza barriere”. Anche il ministro per lo Sport Luca Lotti, seppur da lontano, ha voluto far sentire il proprio pensiero di augurio per la conclusione degli interventi di ristrutturazione e l’inaugurazione delle palestre della scuola primaria C. Govoni (via Fortezza 20, Ferrara) e della scuola secondaria di I grado F. de Pisis di Porotto (via Ladino 19).

I lavori sono stati realizzati dal Comune di Ferrara, a cura del Servizio Edilizia, con mutui a tasso agevolato dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Sono intervenuti agli appuntamenti inaugurali il sindaco Tiziano Tagliani, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Aldo Modonesi, l’assessora alla Pubblica Istruzione Annalisa Felletti, l’assessore allo Sport Simone Merli, i dirigenti e i tecnici dell’Amministrazione comunale coinvolti nella realizzazione degli interventi e il Responsabile del Servizio Incentivi dell’Istituto per il Credito Sportivo Eduardo Gugliotta.

Entrambi gli istituti hanno organizzato per l’occasione brevi cerimonie con la partecipazione dei dirigenti scolastici Anna Bazzanini (Govoni) e Maria Gaiani (De Pisis), alunni, insegnanti e rappresentanti dei genitori per dare il benvenuto alle autorità e festeggiare la conclusione delle ristrutturazioni degli spazi a loro disposizione per le attività motorie e sportive.

Nel corso dei due incontri l’assessore Merli ha letto la lettera che il ministro per lo Sport Luca Lotti ha inviato al sindaco e al prefetto congratulandosi per le azioni messe in campo.

Per la Govoni è’ stato eseguito il completo rifacimento degli spazi destinati a spogliatoio (opere edili e strutture, impianti ed opere accessorie). E’ stato realizzato un nuovo accesso dall’esterno all’impianto, che consentirà al pubblico di accedere alla tribuna direttamente, senza attraversare il campo da gioco. Il nuovo accesso prevede scala e rampa inclinata per portatori di disabilità motorie. Sono stati inoltre realizzati, adiacenti all’ingresso, i servizi igienici destinati al pubblico e le predisposizioni strutturali per la posa di una piattaforma elevatrice interna, necessaria all’accesso in tribuna anche da parte di portatori di handicap motori.

L’ìmporto dei lavori è stato di 180.000 euro. L’importo complessivo dell’opera 220.000 euro, finanziato con entrate patrimoniali del Comune di Ferrara per 70.000 euro e mutuo a tasso agevolato con l’Istituto di Credito Sportivo per la quota restante.

L’intervento alla de Pisis ha invece interessato la copertura con il totale rifacimento del manto, la sostituzione delle finestre dei lucernai e il rifacimento della pavimentazione della zona di gioco con gomma per locali sportivi.

L’ìmporto dei lavori è stato di 115.775 euro. L’importo complessivo dell’opera 150.000 euro, finanziato con mutuo dell’Istituto per il Credito.