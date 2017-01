Le opportunità lavorative per la stagione estiva 2017

Sono in partenza in questo periodo le selezioni di personale per la prossima stagione estiva 2017; moltissime le opportunità di lavoro nei settori dell’accoglienza, della ricreazione e della ristorazione.

Mercoledì 1 febbraio dalle 10.30 alle 12.30, nella sala del Consiglio comunale di Ferrara (piazza Municipale 2), Informagiovani del Comune di Ferrara organizza un incontro pubblico e gratuito in cui verranno fornite informazioni dettagliate sui settori lavorativi e i profili professionali maggiormente richiesti, le banche dati da utilizzare per la ricerca di offerte di lavoro, l’invio delle candidature e la stesura del curriculum efficace. Attenzione particolare sarà rivolta alle offerte di lavoro ai Lidi ferraresi, che verranno illustrate da Candida Cinti dell’Informagiovani di Comacchio.

Programma e iscrizione: http://www.informagiovani.fe.i thttp://www.cronacacomune.it/p /311/lavoro-stagionale.html

Per info: Agenzia Informagiovani, piazza Municipale 23, 44121 Ferrara, tel. 0532.419590/fax. 0532.419490