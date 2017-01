Autista con due coltelli e furgone colmo di corrispondenza

Portomaggiore. E’ stato trovato alla guida di un furgone con un coltello da cucina e un coltello a serramanico che custodiva nel vano portaoggetti.

L’uomo, un 48enne di origini polacche, è stato fermato dai carabinieri del Norm di Portomaggiore nel corso dei servizi di controllo del territorio dello scorso fine settimane ed è stato denunciato in stato di libertà per il possesso dei due coltelli. Inoltre gli è stata contestata una violazione amministrativa di 4.130 euro relativa al trasporto internazionale di merci in violazione alle norme vigenti con conseguente sottoposizione a fermo amministrativo di 3 mesi del furgone, dato che era stracolmo di una grande quantità di corrispondenza privata e pacchi vari.