Fugge dopo aver spintonato i carabinieri a un controllo

Nella serata di domenica in via Bersaglieri del Po, due carabinieri di Ferrara, liberi dal servizio, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale un rumeno di 58 anni, in Italia senza fissa dimora.

L’uomo era insieme a un altra persona e i due sono stati notati nei pressi del supermercato “Metà” con atteggiamento sospetto e una busta di cartone di grandi dimensioni.

I militari, dopo essersi avvicinati, si sono qualificati con lo scopo di procedere al controllo dei due, che invece si si sono dati alla fuga a piedi.

Il 58enne denunciato, dopo aver strattonato e spintonato i militari, è stato fermato e bloccato con la busta, che è stata sottoposta a sequestro poiché risultata schermata e contenente due bottiglie di alcolico asportate poco prima all’interno del supermercato. Il secondo individuo è riuscito invece a dileguarsi per le vie limitrofe. La refurtiva è stata restituita al supermercato.