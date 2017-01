Il grunge trova casa al Rainbow Club

​I ferraresi Dubby Dub arrivano al Rainbow Club di Ferrara per un nuovo appuntamento con la musica live sabato 11 febbraio alle 22 in via Bela Bartok 26.

Il progetto Dubby Dub nasce nel 2001 nella provincia di Ferrara dalle menti dei fratelli Mauro e Andrea Pulga, allora voce e basso degli H-Strychnine, conosciuta band della scena hard-core italiana con Enrico Negri e Flavio Tomei.

Ne esce un incrocio particolare di sound che unisce assieme il gusto vintage in stile The Hives e The International Noise Cospiracy, il particolare stoner dei Queen Of the Stone Age e il semi-grunge dei Dinosaur Jr. Nel marzo 2011 esce il loro primo disco “Rock’n’roll head”, con l’etichetta Alkarecords. Il 27 marzo 2012 il secondo disco dal titolo “Sorry, no dub!” con la collaborazione di Alka Record Label e Ammonia Records.

Nella serata al Rainbow presenteranno brani del loro terzo lavoro in uscita nel 2017. Ad aprire il concerto saranno gli Oceandrive, nota band veneta con all’attivo il cd “Why everybody sucks?” ed il cui video di diversi anni fa, tratto da “The Look” cover dei Roxette, ha totalizzato 130.000 visualizzazioni su youtube diventando anche jingle nei passaggi per Virgin Radio, VirginTv e passando anche sulla mai dimenticata Mtv. La band con il frontman ed ex chitarrista H-Strychnine Luciano Ferraresi, proporrà il proprio repertorio di musica post grunge. La serata si concluderà con il set di Oceanboy Dj.

Il circolo privato Rainbow Club è affiliato Ansel (Associazione Nazionale Studenti e Lavoratori). In occasione degli eventi musicali il tesseramento all’entrata sarà di un euro e valido per tutto il 2017.