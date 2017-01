Previsioni del 31 gennaio

Ferrara

Cieli nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto. Breve peggioramento in serata con piogge deboli in esaurimento già nel corso della notte. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

Emilia

Cieli nuvolosi al mattino e al pomeriggio sulla Romagna ma con tempo stabile, piogge deboli sparse sulle pianure emiliane e sui settori occidentali. Peggioramento in serata sulla riviera e sull’Appennino ove si attendono piogge deboli, nuvolosità compatta sulle pianure emiliane. Fenomeni in generale esaurimento in nottata. Neve sui rilievi oltre 1600-1700 metri.

Italia

Giornata caratterizzata da molte nubi su gran parte delle regioni settentrionali con piogge o pioviggini su Emilia, Veneto, Friuli e localmente di moderata intensità sulla Liguria. In genere più asciutto altrove con sporadiche nevicate sui settori alpini a partire dai 1300 metri.

Al Centro tempo instabile specie sull’Alta Toscana con piogge di moderata o forte intensità, molte nubi altrove con isolate e deboli piogge tra Lazio e Umbria.

Nuvolosità prevalentemente innocua tenderà invece ad alternarsi ad ampie schiarite su tutti i settori meridionali con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Qualche nube in più si potrà presentare lungo i settori costieri della Campania con possibilità di deboli piogge specie nelle ore diurne.

Temperature minime attese in generale rialzo, stazionarie o in lieve calo invece le massime.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it