Nuovo consiglio e nuove idee per la Pro Delta del Po

L’associazione Intercomunale Pro Delta del Po, nella riunione di approvazione del bilancio 2016, ha eletto i nuovi ripresentanti del consiglio direttivo.

In questi ultimi anni i membri del consiglio mentre portavano avanti progetti sul territorio del delta del Po hanno cercato persone che fossero interessate a essere parte attiva del gruppo della Pro Delta. In questo modo si sono coinvolti nuovi soggetti disponibili a dare il loro contributo volontario e attivo su due fronti, che hanno imparato a lavorare in sinergia: da un lato incrementando la gestione sia per quanto riguarda l’ospitalità dei giovani stranieri durante i tornei sportivi, sia negli eventi culturali sul territorio; dall’altro si è avviato lo studio e la redazione di progetti europei legati alla cittadinanza, alla memoria storica e all’integrazione che coinvolgono i comuni del territorio del delta.

A oggi il nuovo direttivo è composto da Renzo Visentini presidente, Maria Cristina Bottega vicepresidente, Carlo Menegatti, Valerio Bellani, Chiara Benini e Michela Grassi.

Nel 2017 oltre al Torneo Sportivo Internazionale sono stati programmati altri due eventi. In sintesi si tratta di due idee progettuali che l’associazione Pro Delta del Po sta proponendo alle Amministrazioni comunali del Delta e alle altre associazioni di volontariato del territorio. Parliamo de “Il Delta visto dai… giovani”, un viaggio nel mondo giovanile del Delta del Po condotto da una delegazione di adolescenti provenienti dai Comuni gemellati: 15/20 giovani delle scuole superiori accompagnati da insegnati che visiteranno i luoghi di lavoro, studio, svago ecc. frequentati da coetanei italiani. Le impressioni degli ospiti stranieri saranno colte attraverso fotografie, elaborati scritti che ritrarranno momenti di vita quotidiana del mondo giovanile dei nostri territori. Il materiale sarà riversato su supporti multimediali maggiormente fruibili sia in Italia sia all’estero: sarà inviato nelle scuole dei paesi gemellati che avranno partecipato e in quelle interessate all’esperienza. Il secondo progetto si chiama “European Film Food Festival”. Alla base di questo progetto c’è l’idea di sviluppare un tema che coinvolga il gemellaggio come scambio di buone pratiche europee dalle piccole associazioni ai comuni gemellati con quelli del territorio del delta. Le buone pratiche comprendono aspetti della cultura dei territori sia del delta del Po sia dei paesi gemellati, per questo il cinema e il cibo rappresentano i due aspetti cardine di questa idea progettuale che si articolerà in uno o due week end. L’ipotesi è di creare a un piccolo festival del cibo di strada creando anche momenti di micro-festival tra cinema e musica. La manifestazione si rivolgerà sia alle associazioni del territorio del Delta interessate a contribuire attivamente, sia ai comuni del territorio e ai loro gemellati.

Il festival non sarà un evento isolato e ricorrente nella medesima località all’interno della programmazione dell’associazione, ma è pensato come un appuntamento annuale concentrato in due fine settimana che si porrà come un naturale sviluppo dell’idea di “evento” all’interno non solo del territorio del Delta del Po ma anche nei comuni gemellati. Tutto il lavoro svolto dalla Pro Delta e dai suoi soci è puro volontariato nel rispetto dei principi basilari enunciati nello statuto dell’associazione, primo tra tutti quello di valorizzare il territorio del Delta del Po attraverso lo sport, la cultura e il tempo libero tra i giovani di Comuni e nazioni diverse.