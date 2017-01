Vigili del fuoco nella desolazione di Norcia

Bondeno. Trasferta a Norcia, in uno dei luoghi più feriti dal terremoto nel Centro Italia, per i vigili del fuoco volontari di Bondeno. Ieri si è tenuto un incontro presso il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari della cittadina umbra, gravemente danneggiato dal sisma, per portare ai colleghi solidarietà. Solidarietà non solo a parole.

I VVF volontari di Bondeno sono infatti capofila di un progetto – assieme ai distaccament di Finale Emilia (Mo), Calenzano (Fi, Vaiano (Prato), Luzzara (Re), Molinella (Bo), Casola Valsenio (Forlì), Pratovecchio (Arezzo), Marradi (Fi) – volto ad acquistare una tensostruttura da adibire a ricovero dei mezzi di soccorso dei pompieri volontari di Norcia, costretti oggi ad operare all’aperto.