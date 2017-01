Federvolley, Fortini nuovo presidente

Nella mattinata di ieri, presso la sede del Coni, alla presenza del consigliere regionale Luciano Pollini, si è tenuta l’elezione del presidente e del nuovo consiglio della Federazione Provinciale Pallavolo (FIpav) di Ferrara. I delegati delle 36 società della provincia hanno scelto Alessandro Fortini come nuovo presidente, ricevendo il testimone da Luciano Bratti, a sua volta insignito della presidenza ad honorem, dopo i suoi 40 al vertice della federazione.

Proprio a lui, Alessandro Fortini, responsabile sviluppo di Cna Ferrara, oltre che presidente dell’Ente Palio fino a pochi mesi fa, ha riconosciuto il valore del lavoro svolto in questi anni: “Sono legato a Luciano Bratti da un rapporto di stima e amicizia. La mia candidatura nasce proprio da lui, sulla base di una federazione aperta ai giovani e pronta al dialogo con tutti. La federazione che immagino – ha proseguito Fortini – è inclusiva, disposta ad ascoltare le esigenze di tutti gli attori coinvolti e a integrarsi con il tessuto territoriale al fine di far crescere la pallavolo nella provincia di Ferrara. Passaggi fondamentali sono quelli della comunicazione ad ampio raggio, oltre alla prosecuzione del lavoro di promozione all’interno delle scuole. Attività indoor, beach volley, mini volley potranno crescere grazie all’aiuto di tutti coloro che vorranno impegnarsi in questi progetti, anche attraverso il sociale”.

Oltre ad Alessandro Fortini, sono stati eletti quattro componenti del nuovo Consiglio Provinciale: Cesare Camorani, Renzo Roversi, Luca Stagni e Alessandro Taddia (nella foto con Fortini e Bratti).