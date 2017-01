Sconfitta di misura per il Cus Rugby

Alcuni risultati positivi e altri negativi per le squadre del rugby targato Cus. In Serie B la prima squadra perde 18-20 a Pieve di Cento. Prima sconfitta stagionale per la Txt Cus Ferrara Rugby che perde fuori casa nel derby. In Serie A femminile la prima squadra femminile ha perso in casa dal Villorba credo 28-5; buona prova comunque delle Ferlì che limitano i danni.

Per l’U16 maschile la Txt vince in casa e conferma il trend positivo.

U16 femminile: alla Dozza, le Velenosette arrivano quarte al concentramento. Salutando l’ingresso del nuovo sponsor del CUS Ferrara Rugby, Geostudio di Zerlottin Geometra Michele, si è disputata l’ottava prova di campionato per le Velenosette, disputata sul campo del Bologna Dozza.

Con una cocente sconfitta nella prima partita contro il Carpi-Forli, persa 56-0, ma rimediata da una meritata vittoria contro il Noceto, conclusasi 17 -12, conquistano in semifinale un combattutissimo quarto posto, con un risultato di 31 – 24 per il Piacenza. Con grinta e determinazione la squadra ha portato a meta il capitano Annachiara Frigeri (4 mete), Carlotta Angelini (1) ed Alice Carlini (2), quest’ultima riminese al suo esordio con la squadra ferrarese.