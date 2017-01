Corporeno, chiusa via Canale

Corporeno. Proseguono gli interventi per la sicurezza idraulica del territorio centese. E proprio nel progetto complessivo rientrano i lavori di ripresa frane e di realizzazione di presidi di sponda del Canale di Cento, eseguiti attraverso infissione di pali e posa di sasso per conto del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Per consentire la loro realizzazione in piena sicurezza è stato disposto da oggi, lunedì 30 gennaio, fino al termine delle opere previsto per il 31 marzo prossimo, a Corporeno in via Canale, nel tratto compreso tra via Armellini e via Fontana, un divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli, ai pedoni e ai ciclisti.