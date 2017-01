Le penne nere ferraresi squillano le trombe per i loro caduti

di Cecilia Gallotta

Nikolajewka, 1943. “Dopo 9 giorni di marcia e 25 battaglie, provati dal gelido inverno russo, gli alpini giungono allo sbarramento finale di Nikolajewka, dove contro ogni razionale previsione ed umana speranza, seppero uscire gloriosi. Il prezzo da pagare, però, enorme: migliaia di soldati rimasero infatti sul campo di battaglia”.

74 anni or sono dalla battaglia in terra di Russia, l’Associazione Nazionale Alpini della sezione Bolognese-Romagnola si unisce in suffragio di tutti i caduti e i dispersi nella tradizionale cerimonia in Cattedrale, officiata dal vescovo mons. Luigi Negri davanti a più di 300 persone.

“E’ necessario stimolare il ricordo per potersi prodigare nel presente”, afferma l’attuale capogruppo alpino ferrarese Luca Nigrisoli nel discorso iniziale: un concetto applicato concretamente dalla Protezione Civile del Gruppo Alpini ferrarese, presente in “tuta gialla” e fautrice dell’evento assieme all’Associazione Nazionale Famiglie Caduti Dispersi in Guerra.

Il gruppo ferrarese di Protezione Civile (costituitosi nel 2012 dopo il tragico evento sismico), è infatti attivo a diversi livelli: “Siamo in 22 – spiega il responsabile nonché segretario del Gruppo Alpino Claudio Marchisio – non siamo tanti, ma ci diamo da fare: seguiamo l’Ado e la Fondazione di ricerca per la fibrosi cistica”, oltre ad aver presenziato ad Ascoli Piceno appena 7 ore dopo l’ultima scossa sismica.

“Onorare i defunti aiutando i vivi” è infatti il loro motto: “Il ricordo è una delle cose che ci rimane degli alpini e di quanti, in questi ultimi anni, hanno sacrificato la loro vita in missioni di pace nel mondo. Ricordarli è giusto, il ricordo ci dà l’esempio. Il futuro non può essere scritto degnamente senza un passato che ci sproni”.

In prima fila il sindaco Tagliani, che rispolvera il suo orgoglio di alpino in congedo a testa alta dinanzi allo squillo di trombe: così come il capo di Stato Maggiore del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” di Bologna, il col. Fabrizio Ghiretti. Presente ‘in arme’ anche il colonnello Richetti, mentre, assente per impegni di servizio, il comandante della brigata “Julia” generale Fabbri rinnova in parole scritte il suo onore ai “sacrifici dei protagonisti di allora, ispirandosi alla loro incredibile energia e determinazione e a tutti coloro che, prima e dopo di essi, contribuirono a scrivere la storia d’Italia”.

“Considerate la vostra chiamata” cita mons. Luigi Negri dalla prima Lettura, creando analogia fra la chiamata ‘in arme’ e la chiamata vocazionale cristiana. “La capacità della vocazione passa attraverso le circostanze più diverse, ed erano terribili le circostanze dei nostri fratelli alpini. Ma questa capacità sta nell’ospitare l’accettazione, anticipa il merito e supera ogni demerito; e rende il cuore lieto, libero, pieno di fierezza e di capacità di dedizione. Onore quindi a voi, che avete accettato fino infondo la vostra vocazione, umana e cristiana alla stesso tempo, con i valori fondamentali della coscienza e della fede”.