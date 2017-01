Centese inarrestabile

di Marco Pusinanti

Tutti di nuovo in campo: prima, seconda e ora anche terza categoria hanno ripreso il loro campionato. Dopo il giro di boa inizia la marcia verso il traguardo. Di seguito risultati e classifiche.

Prima categoria – Girone F

Cade la capolista Molinella sotto i colpi del S.Carlo, ne approfitta il Reno che si porta ad un solo punto di distanza battendo il Reno grazie ai gol di Cacchi e Asturi. Fatica più del previsto il Bentivoglio contro una sorprendente Ricci Francesco, mentre si il Berra ferma il più quotato Galeazza. In fondo alla classifica il Nuovo Aurora nulla può contro la Massese Caselle.

Risultati 18° giornata

Ricci Francesco 2 – 3 Bentivoglio Galeazza 0 – 0 Berra Nuova Codigorese 2 – 2 Bevilacquese Nuova Aurora 0 – 3 Mass. Caselle 2000 Gallo 0 – 2 Reno Molinella Reno 1911 1 – 3 S.Carlo Consandolo 2 – 1 XII Morelli

Classifica

Molinella Reno 1911 37 Reno 36 Galeazza 34 Massese Caselle 2000 32 Bentivoglio 31 Gallo 27 Berra 25 San Carlo 22 Nuova Codigorese 18 XII Morelli 17 Bevilacquese 16 Funo 15 Consandolo 12 Ricci Francesco 8 Nuova Aurora 6

Seconda categoria – Girone N

Poggese, Trebbo e Pontelagoscuro continuano a vincere mantenendosi rispettivamente prima, seconda e terza. L’Argelatese viene fermata da un’ottima Primaro che sembra aver ritrovato bomber Ballada. Continua a sorprendere la X Martiri, che si porta nelle zone alte della classifica. Il San Luca sembra aver giovato dalla sosta e riesce a strappare un altro importante pareggio.

Risultati 15° giornata

Rainbow Granarolo 2 – 2 Acli San Luca San Giorgio Trebbo 1979 2 – 0 Quartesana Libertas Argile 1 – 2 Pontelagosvuro Pol. Argelatese 1 – 1 Primaro Altedo 1 – 2 Real S.Antonio Vigarano 1 – 2 Sporting Poggese Bondeno 1 – 3 Vigaranese X Martiri

Classifica

Poggese 39 Trebbo 1979 34 Pontelagoscuro 31 Libertas Argile 30 Argelatese 28 Vigaranese X Martiri 20 Quartesana 19 Primaro 19 Vigarano 18 Rainbow Granarolo 16 Real S.Antonio 10 Altedo 9 Bondeno 8 Acli S.Luca S.Giorgio 8

Seconda categoria – Girone O

Cambio al vertice nel girone O: lo step del Tresigallo permete infatti alla vittoriosa Comacchiese di balzare al primo posto in classifica. Segue il duo di testa la Laghese che batte senza troppe difficoltà il Guarda. Nelle zone basse della classifica il Quartiere, nonostante l’arrivo di alcuni nuovi giocatori, sembra essere destinato alla retrocessione.

Risultati 15° giornata

Argenta P.G.V. 2 – 2 Audace Baura Dogatese 0 – 2 Comacchiese Laghese 3 – 0 Guarda Quartiere Masi 2013 Tresigallo 2 – 2 Ostellatese Sorgente 1 – 3 Pol.Magnavacc3 Ospitalese 1 – 0 San Nicolò

Classifica

Comacchiese 34 Tresigallo 33 Laghese 30 Masi 2013 27 Ospitalese 26 Pol.Magnavacca 25 San Nicolò 23 Ostellatese 20 Guarda 19 Audace Baura 18 Dogatese 15 Argenta P.G.V 11 Sorgente 10 Quartiere 1

Terza categoria – Girone A

Un altro passo falso del Gambulaga riapre definitivamente il campionato: la Centese infatti sembra essere inarrestabile e grazie alla vittoria di oggi si porta ad un solo punto dalla vetta. Sempre più in crisi invece il San Martino, affondato in casa dai colpi di un Kaos Futsal che sembra aver preso confidenza con il campionato.

Risultati 10° giornata

New Team 0 – 2 Alberonese Barco 1 – 2 Cento 1913 S.Martino 0 – 1 Kaos Futsal Gambulaga 0 – 1 Sanmartinese Frutteti 2 – 0 Traghetto Gavellese 0 – 0 Unione Calcio

Classifica

Gambulaga 2014 28 Cento 27 Barco 24 Alberonese 20 Unione Calcio 18 Sanmartinese 17 Frutteti 15 Gavellese 14 Traghetto 13 S.Martino 12 Kaos Futsal 9 New Team 5

Terza categoria – Girone B

Continua il campionato a parte della San Giovannese: nona vittoria consecutiva e manita rifilata ad un impotente Bando. Spettacolare pareggio invece tra Ariano Estense e Unione Delta Calcio, rispettivamente seconda e terza in campionato. Estensi Spina e Wadis Gorino abbandonano definitivamente le zone basse della classifica scavalcando Serravalle e Bando.

Risultati 10° giornata

Non ci sono più aggettivi per descrivere la Sangiovannese: dodicesima vittoria di fila ed ennesima manita rifilata all’avversario, il passaggio in seconda categoria sembra solo una formalità. Vincono anche le due inseguitrici, alle quali però non rimane altro che giocarsi il secondo posto. Spettacolare 3-3 tra Roese 2014 e Atletico Jolanda.

Massese 0 – 2 Ariano Estense Atletico Jolanda 3 – 3 Roese 2014 Wadis Gorino 1 – 0 Bando Vaccolino 3 – 2 Estensi Spina Unione Delta Calcio 5 – 2 Filo Serravalle 0 – 5 S. Giovannese

Classifica