Casanova tinge di giallo gli spalti del Teatro Nuovo

(foto di Riccardo Scardovelli)

di Cecilia Gallotta

“Gli illusionisti, chi sono? Dove vivono? Sono uomini dotati di superpoteri o uomini normali, capaci di vedere la realtà in modo invisibile agli altri?” Così inizia “Enigma”, lo spettacolo a tinte gialle del mago più famoso del piccolo schermo, Antonio Casanova, che compare sul palco del Teatro Nuovo niente meno che su un elicottero, comodamente apparso dal nulla, come solo lui può fare.

Una rassegna dei nomi più illustri nel mondo dell’illusionismo introduce quasi ogni numero della serata: dopo Georges Melies, che creò quella che oggi è l’arte del cinema e Jasper Maskelyn, famoso per aver ribaltato le sorti dell’incontro bellico in Seconda Guerra Mondiale, Casanova fa ‘rivivere’ Erich Weiss, meglio noto come Houdini, con il “baule della morte”, nella quale la sua fidata partner entra poco prima che le pareti del baule si appiattiscano completamente su tutti i lati.

“Alcuni prestigiatori si servivano delle belle ragazze come assistenti per distrarre il pubblico – rivela Casanova agli spettatori – ma questo accadeva nell’800”. Non può essere infatti il caso del doppio Oscar per la Magia, che invece fa della sua assistente la protagonista per il trucco della levitazione, “inventato da Harry Kellar”.

“Gli illusionisti usano il vostro cervello – spiega il mago più celebre della tv – invertendo il lobo destro con quello sinistro”. Sicuramente una realtà, ma probabilmente parziale, dal momento che l’apparizione di oggetti, non meno della loro sparizione e della loro levitazione, continua a lasciare il pubblico a bocca aperta.

Ma gli applausi vengono interrotti: un improvviso tremore dei riflettori e una pioggia di pezzi di carta invadono le prime file della platea, con minacce di morte destinate al protagonista del palcoscenico.

Un timer fa salire l’adrenalina del pubblico, che Casanova prova a tranquillizzare con il relativo coinvolgimento: una serie di combinazioni di lettere e numeri, corrispondenti alle file e ai posti degli spettatori, chiama sul palco diverse persone, ognuna delle quali si immaginerà arma, luogo, e fuga dell’assassino, e sarà partecipe di altri numeri spettacolari come la famigerata “donna segata a metà”.

L’enigma si risolve in bellezza con un altro magistrale numero di ‘preveggenza’, in cui Casanova, prima di chiamare sul palco il pubblico, aveva precedentemente lasciato sotto gli occhi di tutti un foglio su cui, alla fine, troveremo scritto i nomi e le cose pensate in diretta dai ‘concorrenti’.

Ma l’adrenalina non lascia gli spalti, perché Casanova onora nuovamente la memoria di Houdini con il numero finale della pagoda della morte: 750 litri d’acqua, senza aria, e sette lucchetti esterni chiudono ermeticamente la pagoda dove, a differenza dello sfortunato mago ungherese, riesce brillantemente a uscirne.