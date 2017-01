Bondi, vittoria col fiato sospeso fino all’ultimo

(foto di Alessandro Castaldi)

Emozione e pathos, quelli che le sfide Ferrara Mantova sanno riservare e che da sempre hanno saputo riservare. Una disfida che parte dai mari della silver league ancora qualche stagione addietro, con al timone guarda caso Adriano Furlani.

Ed è proprio coach Furlani che traccia la rotta giusta verso l’arrembaggio al brigantino mantovano, nel suo terzo ritorno sulla panca della Pallacanestro Ferrara.

Solidità difensiva e lettura delle situazioni, intelligenza sportiva e un po’ più di calma – non troppa a onor del vero – ecco le chiavi che hanno aperto la porta dei due punti contro la coriacea Dinamica.

La truppa estense ha ritrovato un po’ di smalto, sebbene sull’equilibrio emotivo ancora ci sia bisogno di lavorare, ma la Bondi ha giocato insieme, aiutandosi nelle difficoltà e trovando soluzioni adatte per ovviare alle difficoltà, non senza sussulti al cuore, quando negli ultimi 2’ si è scivolati dal +15 (88-73) a soli due possessi di distacco (92-86) a – 24”.

Un minuto di brividi quando tra i parapiglia di Amici e Roderick sono volati un tecnico e un antisportivo per l’americano estense e con già Soloperto al limite, Pellegrino fuori per falli e Bowers con 4 penalità… la vecchia Bondi avrebbe quasi potuto rimetterci le penne e invece stavolta no. Peccato per il +15 di pochi secondi prima, ma in fondo contava vincere e dare una scossa.

La prestazione della Bondi era quanto tutti si aspettavano, ma quanto nessuno osava sperare, eppure, con testa, visione di gioco e tanta tanta benzina in retrovia si è riusciti a chiudere, ripartire e costruire. E così Ferrara ha tenuto sempre ben saldo il controllo del match, bene Pellegrino, che vince da subito il duello con Candussi, Roderick fa e disfa tutta la gara, ma il suo contributo ai punti lo porta, Bowers luci e ombre, ma per contro Moreno e Cortese da urlo, tanto che al 6’ Ferrara confeziona un break di 8/0 e continua a pigiare sull’acceleratore fino al +8 (14-6).

Mantova trova punti dagli americani, Roderick si dimentica di marcare Corbett da 3 e anche gli ospiti entrano nel match. Ferrara però è solida, si aiuta quando si smarrisce, sta sul pezzo con la testa e sul pitturato vince i duelli giusti, anche se al 14’ raggiunge già il bonus e si trova a fare i conti con il 3° fallo di Pellegrino e di là al posto di Candussi entra un Bryan non semplice da fermare; al 17’ comunque Ferrara va in doppia cifra di vantaggio (36-26), salvo poi lasciarsi scappare Amici e Corbett, che ricuciono in 2’ fino al -3 (42-39).

La partita si inasprisce al rientro dall’intervallo lungo, Mantova sbatecchia un po’ e Ferrara ne approfitta (51-43). Poi sono ancora l’ingenuità (o il carattere) a giocare brutti scherzi agli estensi: 4° fallo di Pellegrino, costretto ai box. La Bondi vede vecchi fantasmi, si innervosisce e affretta le soluzioni, la Dinamica non sta a guardare e al 26’ impatta sul 51 pari.

Roderick trova qualche giocata efficace, ma Mantova sta ancora con il fiato sul collo, fin quando Bryan non è costretto alla panchina per un piccolo infortunio. La Bondi sorride e ritrova un po’ di coraggio e le mani calde di Mastellari e Cortese che al 29’ ancora decidono il +10 estense.

Mantova si becca un tecnico alla panchina, Ferrara non ne approfitta e rimane sulla linea di tensione con Soloperto che si becca il 4° fallo: 66-57 a 10’ dall’ultima sirena e ancora è tutto da fare.

Ma la Bondi gioca di testa e con una linea ben precisa. Torna su Pellegrino, che con Candussi – carico di falli quanto lui – non lo tiene: gioco sotto per il centro e Ferrara allunga, Cortese si carica e insieme a Moreno dettano i tempi dell’allungo (78-64).

Al 35’, Ferrara raggiunge il bonus, Pellegrino fuori per falli, ma alla possibile crisi risponde Cortese ancora con due bombe e lo schiaccione di Bowers: 88-73.

La Bondi di qui si rilassa, salvo poi perdere la testa e innervosirsi e sta quasi per smarrire la via: viaggi in lunetta, distrazioni difensive… fino ai soli due possessi di distanza con Mantova 92-86 a 24” dalla fine.

Martelossi e Seravalli si giocano la carta del cambio sistematico, la Bondi replica con testa e nervi saldi. Buona la prima per Furlani.

Bondi: Soloperto 8, Mastellari 9, Cortese 19, Bowers 19, Moreno 8, Pellegrino 16, Roderick 16, Ibarra. All. Furlani

Mantova: Daniels 9, Vencato 4, Giachetti 9, Candussi, Casella 4, Amici 17, Corbett 34, Gergati 1, Bryan 6. All. Martelossi

(21-17, 23-22; 22-18, 29- 30)

Spett. 2.493



Il commento del presidente Fabio Bulgarelli