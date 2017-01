“I ladri sanno come e quando colpire”

Mesola. Da questa notte, nel territorio del Comune di Mesola, è in corso un servizio ad ampio raggio, predisposto dalla compagnia carabinieri di Comacchio, finalizzato al contrasto del fenomeno dei reati predatori, che terminerà in mattinata (lunedì 30 gennaio).

L’intensa attività di controllo del territorio – che in questo caso vede spiegati otto equipaggi autoradio e oltre 30 militari, sia in uniforme sia in abiti civili, è estesa anche alle frazioni del mesolano, aree dove nel recente passato tali reati si sono verificati con maggiore incidenza.

Il servizio – spiega l’Arma – è frutto di “un’analisi mirata a tutelare sia le private abitazioni sia le aziende dai furti che, spesso, provocano gravi danni economici”. Analisi elaborata della compagnia di Comacchio “su più eventi delittuosi in modo da capire quali sono i punti deboli e mettere in campo la giusta strategia di difesa”.

I “colpi”, come è emerso dall’esame fatto, sono mirati e ben studiati, i ladri conoscono le situazioni aziendali, sanno quando e come sono presenti più merci e persone. “Sul versante della repressione – spiega l’Arma – sgominarli è un lavoro complesso che richiede di sovente una lunga attività di indagine. Tuttavia, l’Arma, oltre ai servizi della tipologia sopra enunciata, pone quotidianamente sempre crescente attenzione all’esigenza di sicurezza e di tutela dei cittadini soprattutto ai contesti rurali nei quali opera, attraverso quella che viene definita la polizia di prossimità”.