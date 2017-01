Troppo alcol, denunciato

Mesola. Nel corso della notte, intorno alle ore 3.20, a Mesola, i carabinieri del Norm di Comacchio hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato ebbrezza alcolica S.M, 45enne mesolano, pregiudicato, trovato alla guida della propria vettura in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo viaggiava con un tasso alcol emico in corpo, accertato mediante test etilometrico, pari a 1,12 g/l. Per lui è scattato, oltre alla denuncia, il ritiro della patente.