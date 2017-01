La Despar 4 Torri vince la partita del riscatto

La partita di sabato sera tra la Despar e Imola non ha certo annoiato i presenti al Pala 4T e, al di là del risultato finale, ha messo in mostra due squadre che, seppur con problemi, hanno ancora carattere da vendere. Già si sapeva che quella di sabato sarebbe stata, per entrambe le squadre, la partita del riscatto e inevitabilmente avrebbe ricucito per una, la vincente, le ultime ferite per gl’incontri persi e per l’altra, lasciato aperto lo squarcio.

Alle ferite recenti della Despar di Marco Cavicchioli sono stati messi 95 punti di sutura e ora perlomeno, non sanguinano più. A Imola invece non sono bastati i 90 punti presi in campo per fare la stessa cosa. La partita inizia con il vento a favore dei ferraresi che nei primi minuti conducono le danze con un più che ispirato Mattia De Ruvo.

Al quinto il vantaggio dei granata è di cinque lunghezze e nulla fa presagire che di li a poco gli ospiti daranno una vera e propria spallata al punteggio. E’ così che Imola inizia, con una serie di bombe da tre impressionanti, a rimontare fino al sorpasso che arriverà a poco meno di cinque dalla fine del quarto con un tiro dalla lunga di Dal Fiume.

Da quel momento è bravissima la Despar a non mollare e rispondere, anche con un certo affanno, alla vena al tiro e alla buona fluidità ritrovata dagli imolesi, che al contrario dell’andata non difendono mai a zona. Il secondo quarto vedrà Ferrara sempre all’inseguimento e a un certo punto, le lunghezze che la dividono da Imola arrivano a nove.

Buon per lei che il carattere e la voglia di crederci non l’abbia abbandonata in quei difficili momenti che, di certo se così fosse stato, l’Imola di sabato avrebbe preso abbondantemente il largo. Dal 27 a 34 del quinto minuto, la Despar trascinata da Ghedini e un ritrovato Chiusolo, ricuce fino al meno 2 che sancirà il suono della pausa lunga. I successivi quindici primi minuti degli ultimi due quarti sono la fotocopia di ciò che Imola aveva mostrato in avvio di partita.

Buona padronanza, fisicità e soprattutto precisione dalla lunga. Qui la Despar, a nostro avviso, ha mostrato il lato oscuro, ma fondamentale, che spesso l’ha contraddistinta quest’anno: la capacità di crederci e non mollare. E proprio quest’ultimo aspetto l’ha premiata quando, sempre a metà dell’ultimo quarto regolare l’ha vista impattare, dopo lungo tempo a rincorrere, nel punteggio (69 pari).

A quel punto, spinta dal vento a favore, la squadra di capitan Brandani ha ripreso a condurre le danze e si è issata al comando, facendo presagire che per i ferraresi sarebbero potuti bastare quattro quarti per portare a casa la “pagnotta”. Tutto vero fino a 1 minuto dal termine quando, un buon Ghedini fino ad allora, spreca malamente una palla che avrebbe permesso di entrare negli ultimi sessanta secondi di gioco con un più 4 che in un match come quello fin li visto, erano tanta roba.

Come spesso accade gli errori commessi sono poi puniti dagli avversari e infatti, nel ribaltamento del gioco, trovano il canestro del pareggio con Dal Fiume. Le due successive giocate non sposteranno ciò che dice il tabellone e costringeranno tutti all’extra time. La partita regolare finisce però con una coda avvelenata per Imola che a causa di pesanti lamentele con il tavolo dei giudici vede allontanare, per espulsione, due giocatori, Fin e Zambrini. Se ce ne fosse stato bisogno, questo fatto ha ulteriormente surriscaldato gli animi, soprattutto e naturalmente da parte imolese. I successivi quattro tiri liberi concessi per le espulsioni porteranno Ferrara ad un più 3.

L’extra time si gioca in un clima infuocato con gli arbitri che a fatica tengono ordine in campo. In questi momenti i tanti errori possono anche essere compresi. Malgrado tutto è però la Despar a tenere la testa a posto e soprattutto al comando. Da li alla fine saranno i ferraresi a dettare i tempi di gioco e a conquistare due punti che profumano tanto di play off. In una partita difficile e da nervi saldi vogliamo mettere in risalto le prestazioni “super” di Ranzolin e Parmeggiani, il primo in campo praticamente sempre, utile a rimbalzo, mortifero in alcune conclusioni e con atteggiamento non certo da junior. Il secondo tornato ad essere autentico treno da traino per l’intera squadra. Chiosa finale.

Prossimo incontro per la Despar, sabato 4 febbraio alle Pertini di Bologna contro il fanalino di coda Pontevecchio.

DESPAR 4 TORRI – VIRTUS IMOLA 95-90 (dts) (20-25, 21-18, 19-22, 18-13, 17-12)

DESPAR 4T: N. Ranzolin 38:13 18, M. De Ruvo 32:21 18, S. Parmeggiani 35:42 19, P. Ballardini 6:32 0, M. Chiusolo 32:09 12, G. Paccagnella 0 0, E. Pederzini 13:36 1, M. Nanni 22:42 9, G. Ghedini 31:35 18, S. Verde 3:19 0, F. Brandani (c) 8:47 0. All: M. Cavicchioli; vice: A. Paggetti

VIRTUS IMOLA: S. Dal Fiume 39:54 18, F. Zambrini 34:01 16, G. Fin 32:41 15, A. Vignali 42:10 17, N. Corcelli (c) 37:33 17, L. Dalpozzo 10:26 0, G. Sabattani 17:48 5, T. Creti 0 0, F. Campomori 0 0, G. Sangiorgi 10:25 2. All: C. Marchi, A. Zotti.