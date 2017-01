Tris vincente per l’Argentana, impresa Casumaro

Vince e convince l’Argentana nella ventiquattresima giornata del girone B di Eccellenza. Contro la Sampierana finisce 3-0 con bomber Tumolo protagonista, autore di una doppietta che fa scalare ai suoi una posizione in classifica rimanendo al sicuro dalla zona playout. Non va oltre lo 0-0 invece il S.Agostino tra le mura amiche contro il Real S. Lazzaro.

Risultati:

Granamica – Bellaria I. Marina 4-2

Old Meldola – Castrocaro 0-1

Savignanese – Cervia 2-0

Rimini – Classe 1-0

Corticella – Faenza 1-1

Marignanese – Faro 1-0

Progresso – Fya Riccione 2-1

Sasso Marconi – Massa Lombarda 1-0

S. Agostino – Real S. Lazzaro 0-0

Argentana – Sampierana 3-0

Classifica:

Rimini 55 Sasso Marconi 52 Massa Lombarda 39 Classe 39 Savignanese 38 Castrocaro 37 Marignanese 36 Granamica* 35 Progresso* 34 Fya Riccione* 34 Faenza 33 Argentana 31 Real S. Lazzaro 31 S. Agostino 28 Corticella 19 Sampierana* 17 Old Meldola* 17 Faro* 17 Cervia 17 Bellaria Igea Marina 14

*Una partita in meno

Nel girone C di Promozione non smette di stupire il Casumaro che, in trasferta sul campo della capolista Sanpaimola, conquista un punto pareggiando 1-1. Ne approfitta la Copparese che vince 0-2 a Porretta mentre il Reno Centese pareggio 1-1 contro il Lavezzola e la Portuense non va oltre un pari a reti bianche contro il Medicina Fossatone. Sconfitta casalinga per il Mesola che cede il passo allo Sparta Bolognese per 0-1, il Gualdo Voghiera raccoglie un punto dalla trasferta di Casalecchio pareggiando 1-1 così come ilS. Maria Codifiume che impatta 2-2 al cospetto della Vadese.

Risultati:

Sanpaimola – Casumaro 1-1

Basca – Conselice 0-0

Porretta – Copparese 0-2

Mesola – Sparta Bolognese 0-1

Casalecchio – Gualdo Voghiera 1-1

Reno Centese – Lavezzola 1-1

Portuense – Medicina Fossatone 0-0

Anzolavino – Sesto Imolese 3-2

S. Maria Codifiume – Vadese 2-2

Classifica:

Sanpaimola* 42 Casalecchio 41 Portuense 41 Reno Centese 40 Copparese* 38 Medicina Fossatone 37 Anzolavino 35 Lavezzola* 32 Gualdo Voghiera 31 Vadese 30 Sparta Bolognese* 28 S. Maria Codifiume* 25 Basca* 24 Sesto Imolese* 20 Mesola* 17 Conselice 17 Casumaro* 13 Porretta * 11

*Una partita in meno