Il Ferrara Hockey fa harakiri

La partita la si può dire conclusa e persa dal Ferrara Hockey dopo un minuto e 4 secondi di gioco, infatti, mentre i giocatori estensi erano con la testa probabilmente ancora nello spogliatoio ad allacciarsi i pattini, i Padovani giocavano ad hockey e dopo 21 secondi di gioco andavano in goal con il N 81 Frigo Marco. Questo però evidentemente non è bastato a suonare la sveglia in casa ferrara in quanto, appena 40 secondi dopo, il Padova andava al raddoppio grazie ad una rete di Cesare Calore. Partita praticamente conclusa; Il Padova continua a giocare su ritmi alti e a gestire il gioco, i ferraresi di contro non riescono a fare nulla bene.

Giocatori estensi sempre in ritardo sugli avversari che li surclassano in velocità, passaggi imprecisi e conseguentemente impossibile costruire un gioco efficace.

Si spera che l’intervallo tra i due tempi porti consiglio in casa del Ferrara Hockey ma questo non accade e in apertura di ripresa il Padova segna la terza rete in Power Play, da qui la debacle totale.

Coach Hribersek prova a giocare ogni carta per portare i suoi al goal e provare a riaprire il match, fino a togliere il portiere a 9 minuti dalla fine della partita e a giocare con 5 uomini di movimento. Tutto inutile, il Padova realizza due reti nella gabbia vuota e ancora sulla fine dell’incontro in power play.

Il bottino finale per i patavini sarà di 7 goal contro uno soltanto segnato dal Ferrara al minuto 32,47 quando Damjan Dervaric finalizza una situazione di superiorità numerica.

Spunti di riflessione derivanti da questa prova? Moltissimi. In primo luogo riesce difficile spiegarsi come il Ferrara alterni prestazioni eccellenti contro formazioni fortissime a prestazioni a dire poco scadenti (soprattutto quest’ultima) contro formazioni che sono certamente alla sua portata.

Probabilmente bisogna lavorare sotto l’aspetto mentale e andare alla ricerca della continuità.

Ora però e necessario riavvolgere il nastro, cercare di recuperare gioco e quella fame di vittoria e di affermazione che ci ha fatto da guida in tante gare. Si farà tesoro anche di questa sconfitta e adesso vietato sbagliare, Sabato prossimo in casa contro il Forlì obbligatorio cercare i 3 punti.