Prevendita per Spal-Ascoli

Alle ore 9 di domani, lunedì 30 gennaio, partirà la prevendita alla gara Spal-Ascoli, programmata allo Stadio “Mazza” nel pomeriggio di sabato 4 febbraio.

I tagliandi saranno reperibili presso la biglietteria centrale dell’impianto di Corso Piave, ma anche on-line e nei punti vendita del circuito Ticketland2000.

Gli orari della Biglietteria Centrale dello Stadio “Mazza” saranno i seguenti: lunedì 30 gennaio: 9-13 e 15-19; martedì 31 gennaio: 15-19 (modificato rispetto alla prima pubblicazione, con mattinata chiusa); venerdì 3 febbraio: 9-13 e 15-19; sabato 4 febbraio: 10-fine primo tempo.

Per acquistare on-line il biglietto della partita sarà possibile cliccando qui.

I punti vendita abilitati saranno:

Tabaccheria Malagutti Mauro – Via Ariosto, 62 – Ferrara (FE) – 0532 211904

Tabaccheria Segnali di Fumo – Corso Martiri della Liberta’, 73 – Ferrara (FE) – 0532 205208

Tabaccheria Al Doro – Via Padova, 7 – Ferrara (FE) – 0532 53038

Bruni Sport C.C. Le Mura – Via Copparo, 132 – Ferrara (FE) – 0532 753129

Tabaccheria Estense – Via Pomposa, 29 – Ferrara (FE) – 0532 60076

Multicopia & ArredaUfficio – Via M. Plattis, 2/6 – Ferrara (FE) – 0532 771065

Tabaccheria 21 – Via A. Costa, 44 – Portomaggiore (FE) – 0532 810294

Tabaccheria Luciani – Viale Adriatico, 141 – Masi Torello (FE) – 0532 819064

Edicola Sant’Anna c/o Area commerciale ospedale Sant’Anna – Via Aldo Moro, 8 – Cona (FE) – 0532 44113

Tabaccheria Italia di Cenacchi Rita – C.so Matteotti, 11 – Jolanda di Savoia (FE) – 0532 835793

Bar Centrale – Piazza XXV Aprile, 10 – Dogato di Ostellato (FE)

Fioresi Mauro St. Servizio – Via Virgiliana, 17 – Bondeno (FE) – 377 4509433

Speedy Bar – Via Statale, 211 – Sant’Agostino (FE) – 342 0465648

Area di Servizio IP di Finessi Stefano – S.S. Romea, 12 – Vaccolino (FE)

Nord Caffe’ e Tabacchi di Vezzali Laura – Via Ricci, 15 – Copparo (FE) – 0532 860788

Edicola Michelini Gerardo – Piazza S. Stefano, 63 – Stienta (RO) – 0425 751397 (VENETO)

In3ccio Cafe’ – Via Roma, 236 – Canaro (RO) – 0425 940081 (VENETO)

Sala Scommesse Admiral – Via San Rocco, 89 – Badia Polesine (RO) – 0425 594595 (VENETO)

Sono da inserire nella lista dei locali anche SPAL Store di via Voltapaletto 17 nel centro di Ferrara (martedì-venerdì 9-13 e 15,30-19,30) e Webland2000 in via Bongiovanni 36/c a Ferrara.

PREZZI BIGLIETTI

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 14 CURVA OVEST € 13 € 9 € 2 TRIBUNA BIANCA € 18 € 12 € 2 TRIBUNA AZZURRA € 25 € 14,50 € 3 TRIBUNA BLU € 32 € 20 € 5

Ridotti: Over 65 – Donne – Ragazzi dai 14 anni ai 18 anni non compiuti. Invalidi con percentuale dal 50% al 99%

Omaggi: gli omaggi si applicano solo ed esclusivamente a invalidi 100%, seguendo la procedura riportata nell’apposita sezione “ACCREDITI” del sito internet.