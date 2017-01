Spal, tifoso con Daspo cerca di salire sulla corriera

Stava cercando di salire sulla corriera in partenza per Vicenza, pur dovendo stare lontano dagli stadi per cinque anni. È successo ieri mattina (sabato), mentre uno dei pullman carichi di tifosi spallini stava attendendo di riempirsi per partire alla volta dello stadio Romeo Menti.

Il tentativo di M.D., 45enne ferrarese, non è sfuggito però agli uomini del nucleo operativo e radiomobile di Ferrara, che lo ha bloccato. L’uomo, in stato di ebbrezza secondo quanto riferito dai carabinieri, ha strattonato e spintonato i militari, che però non hanno riportato lesioni.

La reazione però gli è valsa la denuncia in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il Daspo cui è sottoposto il tifoso risale al settembre del 2016, quando proprio in occasione della gara casalinga della Spal contro il Vicenza (la prima partita interna in serie B dei biancazzurri dopo 23 anni di assenza dalla categoria), mentre alcuni tifosi del Vicenza stavano per salire sulle proprie auto parcheggiate nelle zone loro riservate, una trentina di sostenitori spallini ha preso a lanciare bottiglie di vetro all’indirizzo dei veneti, i quali hanno reagito procedendo a loro volta al lancio di bottiglie.