Un Carnevale d’Europa 3.0

Cento. Una manifestazione sempre più social quella che per cinque domeniche promette di fare il tutto esaurito nella città del Guercino. Alla presenza delle maggiori autorità centesi, si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017 del Cento Carnevale d’Europa.

Il patron Ivano Manservisi e il direttore artistico Riccardo Manservisi, accompagnati da Mirko Casadei (band ufficiale della manifestazione, la sua), Jo Squillo (nuovamente al comando vent’anni dopo la prima apparizione del nostro Carnevale) e alla presenza del sindaco di Cento Fabrizio Toselli e del presidente di Ente Territorio Filippo Parisini, hanno lanciato un intenso programma di iniziative che per un mese affiancheranno le sfilate dei giganti di cartapesta.

Oltre alla presentazione di bozzetti e soggetti delle cinque associazioni di carristi (Toponi, Mazalora, Sculason che Riscatto, Risveglio e I Ragazzi del Guercino), sono state annunciate le numerose iniziative collaterali, che toccheranno ambiti sportivi (torneo di minibasket, calcio giovanile, rugby a 7, la camminata in maschera), la musica, il ballo (hip hop contest, le tradizioni (annullo filatelico, rievocazione storica), la letteratura (la Rocca dei vampiri), il commercio (gara delle vetrine e sbaracco) e il folclore in genere.

E’ stata annunciata la collocazione di una ruota panoramica al centro del Piazzale della Rocca, da cui sarà possibile seguire il corso delle sfilate, in posizione privilegiata e suggestiva.

Sono stati infine introdotti i due ospiti che apriranno le prime due giornate di manifestazione: il 12 febbraio il Cento Carnevale d’Europa diventerà il centro dell’Enjoy nostrano, con la presenza del re dei social Gianluca Vacchi; il 19 febbraio sarà invece il turno di Fabio Rovazzi, l’artefice del tormentone “Andiamo a comandare”, reduce da oltre 100 milioni di visite sui propri video YouTube.

La coloratissima conferenza stampa di presentazione – con le immancabili ballerine carioca e bellissime vampire – apre il cammino verso le prossime sfilate del Carnevale di Cento. “Un evento – commmenta il sindaco Fabrizio Toselli – per cui l’amministrazione comunale ha fortemente voluto una programmazione biennale, oltre a stanziare un finanziamento maggiore. Bisogna infatti sostenere ciò in cui si crede e investire per il rilancio di questo straordinario volano per Cento”.

Il sindaco ringrazia dunque “tutti coloro che contribuiscono all’organizzazione della kermesse e al suo svolgimento (dalle forze dell’ordine alle associazioni di volontariato); le società carnevalesche con le loro eccezionali creazioni di cartapesta; le realtà che danno vita alle manifestazioni collaterali che consentiranno a cittadini e visitatori di vivere il territorio e le sue eccellenze”.