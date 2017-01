Casanova “dietro le quinte” prima del suo spettacolo

di Cecilia Gallotta

Se un mago non svela mai suoi trucchi, può però rivelare ciò che ci sta dietro: è quello che ha fatto Antonio Casanova in un’intervista prima di andare in scena al Teatro Nuovo con il suo “Aenigma”.

La versione di Aenigma di Ferrara sarà diversa dallo spettacolo originario. In che modo? Cosa ci può rivelare?

“La prima parte si stravolgerà completamente: ci sarà un’inversione dell’illusione rispetto all’Aenigma originario, che poi è l’embrione di quello che sarà il prossimo spettacolo. Uscirà probabilmente a primavera e si chiamerà “L’illusionista”. Non sarà uno scherzo, uno ‘spettacolo per le truppe’; racconterà dei veri illusionisti, di quei personaggi come Jasper Maskelyne, che fu chiamato da Winston Churchill e con le sue doti ribaltò le sorti di un incontro bellico di portata mondiale. Questi personaggi saranno visti attraverso lo spettacolo, ma nella loro storia. La seconda parte di stasera, invece, vedrà la ‘caccia all’uomo’: tutto questo stravolgimento sarà possibile grazie alla struttura del Teatro Nuovo di Ferrara, che a differenza di altri teatri è particolarmente ‘duttile’”.

Nel classico numero della persona segata a metà, chi viene dal pubblico è una persona programmata?

“Devo assolutamente smentire questa convinzione. Il trucco della persona segata a metà non è per niente finto: la persona che si chiama dal pubblico ha un biglietto uguale a quello di tutti gli altri e non è in alcun modo preparata”.

Scrittore, illusionista, inviato di Striscia. Tra le sue attività ha mai pensato di creare un’accademia per aspiranti prestigiatori e quindi di insegnare? Come si tiene in allenamento un illusionista, e quanto per questo spettacolo?

“Aprire un’accademia sarebbe bellissimo, e vista l’affluenza di gente che chiede di apprendere ‘l’arte del mestiere’, penso che non siamo lontani dal giorno in cui si farà. Però penso che per tutte le discipline ci voglia un punto di riferimento, e questo esiste già: è il Club Magico Italiano, capitanato da un mio grandissimo amico, e se deve partire qualcosa in questo senso, vorrei che partisse da lì. Non voglio creare nulla di autonomo, che distragga dai riferimenti.

La preparazione è variegatissima: per esempio stasera ho deciso di fare il numero della pagoda della morte “alzando l’asticella”, cioè ho aumentato il numero di lucchetti a 7 (Houdini ne aveva due). Per questo numero, l’esercitazione dell’apnea è fondamentale: io sono arrivato a 7 minuti e mezzo, e assicuro che è terrificante. Bisognerebbe arrivare a 10. Comunque ogni numero ha il suo allenamento specifico, e tutte le volte ci si mette in discussione. Per il resto, c’è sempre Striscia da registrare, e qualche medium da inseguire. Nelle mie 24 ore riesco anche ad allenarmi”.

Striscia quindi influenza la sua carriera da illusionista? E’ anche viceversa?

“Certamente. Innanzitutto Striscia non è un traguardo, ma un obiettivo che mi ero posto: ossia usare la magia per raccontare la cronaca. Usare cioè un paradosso, un modo sorridente, ironico e originale per fare un focus su tante realtà spesso problematiche, che meriterebbero più attenzione da parte della politica e della società. E un modo più efficace per farlo, invece che puntare il dito, è lo stupore della magia, che attrae in modo più diretto (e a volte disarmante) anche il politico più intelligente”.

