Mezzo trasporto disabili non sicuro: “Comune indifferente”

Copparo. Un mezzo per disabili con problemi alle sospensioni e problemi alla pedana, non sicuro, ma nessuno ancora si occupa di risolvere la situazione. Lo segnala il genitore di una ragazza di 14 anni di Copparo che studia a Ferrara, rammaricato per l'”indifferenza al limite dell’assurdo” del Comune.

Il mezzo è infatti messo a disposizione dal Comune di Coppparo e gestito dalla Fondazione Casa Viva Onlus per il trasporto e l’accoglienza. “Da novembre la fondazione segnala un grosso problema – spiega il padre della ragazza – che riguarda le sospensioni e la pedana del mezzo. E’ pericoloso, oltre al fatto che il suo continuo saltellare non aiuta la schiena già provata di questi ragazzi. La pedana posteriore che fa salire le carrozzine perde pezzi e credo non gli sia mai stata fatta la manutenzione periodica”.

“Dopo continue segnalazioni – sostiene – il Comune non ha dato alcuna risposta. Fino ad oggi che, con una mail, spiega che stanno valutando il preventivo (da novembre?) e lavorando alla determina. Hanno grosse difficoltà per via di limiti di spesa importanti fino alla fine di marzo. Aggiungono che stanno facendo ogni sforzo e che noi non apprezziamo tutto quello che stanno facendo. Se non hanno l’autorizzazione a spendere, paga il funzionario che ha fatto la determina”.

Il padre precisa che il servizio per i genitori non è gratuito e che paga 500 euro in quattro rate che, “da contratto stipulato con Casa Viva e genitori, il Comune dovrebbe rispettare”. “Casa Viva potrebbe anche usare il proprio mezzo in sostituzione – aggiunge – ma, sempre da contratto, oltre gli otto giorni il Comune dovrebbe pagare il noleggio di questo mezzo e ne dubito visto che il premio versato quest’anno non copre il costo totale di tale servizio (con il mezzo del Comune), costringendo pure la fondazione a creare eventi per la raccolta di fondi. In conclusione la fondazione non riuscirebbe da sola a sostenere le spese. Voglio comunque ribadire che il servizio deve essere svolto da persone formate, come quelle che lo svolgono attualmente, quindi il comune che alternative propone? Magari vuole sospendere il servizio come annunciato? Abbiamo mezzi pubblici idonei? Facciamo viaggiare i ragazzi e aspettiamo che qualcosa di più grave succeda?”

“Non so più – conclude il genitore – come descrivere la situazione, cominciata già in maniera molto critica per mancanza di fondi e non capisco come non si possano reperire risorse per certe realtà. Comprendo le molte spese del Comune, ma trattandosi di giovani studenti che sei giorni la settimana utilizzano il servizio, abbiamo bisogno di una certa priorità e necessitiamo di una celere approvazione dal Comune che continua a rimandare un così importante intervento. Per questo chiedo a nome di mia figlia, dei ragazzi e come genitore preoccupato, di dare priorità alla sistemazione di tale mezzo, perché credo che la sicurezza dei cittadini di Copparo stia a cuore dell’ amministrazione”.