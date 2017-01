Rapina al compro oro, immobilizzato e malmenato il titolare

Sono entrati nel compro oro, hanno immobilizzato e malmenato il titolare, per poi arraffare oro e preziosi per un bottino che si aggira tra i 10 e i 15 mila euro. La rapina è stata messa a segno attorno alle ore 15.30 da due malviventi ai danni del compro oro ‘Aurum’ di corso Porta Mare 36.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dai carabinieri intervenuti sul posto, si tratterebbe di due malviventi italiani che a quanto pare non si sono presentati armati, ma hanno comunque aggredito il titolare raggiungendolo dietro al bancone, sferrandogli qualche ceffone e immobilizzandolo con del nastro, così da poter agire indisturbati.

I due rapinatori si sono quindi dileguati fuggendo a piedi e facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

Ad accorgersi in seguito di quanto era accaduto è stata la figlia del titolare, che ha liberato la vittima e dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto si è portata anche un’ambulanza, ma le condizioni del titolare non sono apparse gravi.

Non è la prima volta che l'”Aurum” ha a che fare con i rapinatori. E’ accaduto anche il 28 dicembre del 2012, ma in quell’occasione i malviventi non erano riusciti nel lor intento.