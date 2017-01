Labrador incastrato salvato dai vigili del fuoco

Un cane curioso e giocherellone, il Labrador “Macchia”, è stato salvato dai vigili del fuoco di Ferrara dopo che l’animale si era incastrato con la testa in un’intercapedine fra due muri.

Un intervento faticoso e difficoltoso, durato un’ora e mezza, dovuto anche al fatto che lo spazio per operare era ridotto ad appena 40 centimetri.

È accaduto attorno alle 12.40 in via Zanatta, dove “Macchia” normalmente scorazza libero in giardino. I padroni si trovavano fuori casa e i vicini era da un po’ che non lo vedevano, fino a quando hanno capito cosa era successo e hanno chiamato il 115.

“Macchia” si era infilato fra due muri, quello dell’abitazione principale e quello di una casetta costruita successivamente: uno spazio ridottissimo, all’interno del quale ha iniziato a scavare cercando chissà cosa, finendo così incastrato con la testa a terra alla base dell’intercapedine fra i due muri.

Per poterlo estrarre si sono infilati due vigili del fuoco che, con ‘contorsionismi’ e molta pazienza, hanno raggiunto il cane e hanno iniziato a scavare a mani nude. Alla fine “Macchia” è stato liberato e non ha riportato nessuna conseguenza dall’episodio, anzi, non appena libero, quasi in segno di riconoscenza, ha preso a giocare con i suoi salvatori.