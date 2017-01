Stufa economica provoca incendio, disastro evitato

Bondeno. Una stufa economica prende fuoco in un’abitazione di Bondeno e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco volontari di Bondeno evita il peggio.

E’ accaduto alle 14.20 circa in via Argine Diversivo 97, tra l’abitato di Bondeno e quello di Scortichino, in una casa nella quale abita sola una donna di 45 anni. E’ stata proprio lei ad accorgersi improvvisamente del fumo proveniente dalla cucina, dove era accesa la stufa a legna collocata a ridosso di una struttura in legno con cappa.

Quando i vigili del fuoco si sono portati sul posto con Aps, autopompa e autobotte, le fiamme avevano già coinvolto la struttura in legno della cucina. Per poter operare in sicurezza sono stati staccati gas e luce, per poi iniziare a spegnere l’incendio. in tutto l’intervento è durato un paio d’ore, compresa l’opera di ventilazione della casa per fare uscire il fumo dagli ambienti interni.

Fortunatamente la donna si trovava in casa in quel momento e ha potuto lanciare tempestivamente l’allarme, consentendo ai vigili del fuoco di contenere i danni che avrebbero potuto essere devastanti per l’intero stabile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bondeno.