Musica e solidarietà per battere il terremoto

(foto di Antonio Grandi)

di Silvia Malacarne

Un palco immerso nel buio, una sala piena di spettatori, una musica al pianoforte, una voce in sottofondo che recita un brano toccante sulle disastrose conseguenze che provoca un terremoto. E’ questo lo scenario con cui si è aperto l’evento benefico a favore delle popolazioni del centro Italia, tenutosi giovedì 26 gennaio presso la Sala Estense di Ferrara. “Noi resistiamo così” non è solamente il nome dell’iniziativa organizzata dall’associazione ChiaraMilla e dai ragazzi di “All for Disconnected”, ma un messaggio, un invito che gli artisti hanno saputo declinare, ciascuno a suo modo, ma tutti con un unico denominatore comune: la musica.

I musicisti hanno catturato fin da subito l’attenzione del pubblico, attraverso un’apertura emozionante, dove un flebile fascio di luce ha illuminato uno ad uno gli artisti, mentre ciascuno cantava una strofa del brano “Say something”.

La serata, trasmessa in diretta da radio 5.9 (radio nata in seguito al terremoto in Emila) è presentata dal cantautore e autore Luca Ross, accompagnato dall’elegante Jadì Folegati, che sottolinea l’importanza di un’Italia unita, all’insegna della solidarietà. Prima dell’avvio delle esibizioni, sale sul palco Marina Casciani dell’associazione ChiaraMilla: “I fondi raccolti saranno destinati alle popolazioni terremotate e raddoppiati dalla Lions Club International Foundation”. A seguire, il presidente della Lions Club Orazio d’Alessio che, dopo aver spiegato ulteriormente come verranno gestiti i fondi e aver ringraziato di cuore gli organizzatori per aver saputo dare voce a una così giusta causa, recita il motto dell’associazione, al fine di sottolineare l’importanza di dare un aiuto a chi ha più necessità: “Dove c’è bisogno, c’è un Lion”.

Ad aprire il concerto è la diciassettenne Samantha con il suo inedito “Clouds”, una voce caldissima e una genuinità che trapela da ogni nota. La vincitrice del Sanremo Music Awards Katrin Roselli canta invece “In the arms of an angel” di Sarah McLachlan facendo un’esibizione eccezionale come sempre. E’ poi la volta della band Kozmic Floor con Filippo Dallamagnana alla batteria, Michele Dallamagnana al basso e la chitarrista di Bobby Solo, Silvia Zaniboni.

Dal talent show Amici 14, Silvia Boreale si presenta invece con un inedito e con “Always” di Bon Jovi: “Quando si può dare una mano – afferma prima di cantare “Un’altra vita” – è sempre bello aiutare, ciascuno nel proprio piccolo”.

Successivamente sale sul palco il cantautore e membro del team “All For Disconnected” Luca Bretta che, oltre a portare “Sei bellissima” e il brano “Studio a Fe” ormai famoso tra gli universitari ferraresi, presenta l’inedito “Love adventure”(in uscita il 2 febbraio): per chi conosce Luca Bretta sa che questo è un brano diverso dai soliti, che riflette tutta la dolcezza di un ragazzo di un’umiltà cristallina.

Direttamente da The Voice 15, Tekla, con una voce pazzesca e una personalità dirompente canta un inedito di 3 anni fa “Sola e sporca”, “Redbone” di Childish Gambino e il primo singolo scritto dopo il suo esordio a The Voice.

E’ con il grande “Sax Machine” che il teatro si riempie di risate, mentre tra un brano e l’altro racconta episodi della sua vita, con l’ironia che lo caratterizza e i suoi modi coinvolgenti. Andrea Poltronieri aveva preso parte al concerto per l’Emilia quando era in tour con gli Stadio, mentre attualmente è impegnato in un tour con Cristina D’Avena. E’ lui a illustrare al pubblico in sala i premi della lotteria organizzata per la serata, prima di esibirsi nel brano “Iron sky” di Paolo Nutini con il grande talento Thomas Cheval, finalista di The Voice 2015 e testimonial di ChiaraMilla: “Dare una mano con quella che è la nostra passione, è sempre un’emozione bellissima”, afferma Thomas con trasporto. Ha deciso di portare “L’amore qui non passa” dei Negramaro e “Sono solo parole” di Noemi, sempre accompagnato dal suo fedele compagno, il pianoforte. Il brano “Mille passi”, scritto per la cara amica Sandra Santandrea e il suo cane d’assistenza Lulu (dell’associazione ChiaraMilla) ha fatto sprofondare la sala nel silenzio, rapendo l’attenzione di tutti.

Sempre da The Voice è Timothy Cavicchini, una voce graffiante ed estremamente rock, che si esibisce in “Ti rubo gli occhi” e in spezzoni di brani storici, trasportando il pubblico in un rapido viaggio ricco di emozioni.

Infine, a chiudere l’evento di musica e spettacolo, il cantautore e membro di “All For Disconnected” Luca Ross con “Voglia di vivere”, un brano perfetto per un evento benefico come “Noi resistiamo così”.

L’incasso della serata ammonta a 1640 euro , diventati 3280 grazie al grande aiuto dei Lions Club Ferrara Host.