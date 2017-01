L’odissea su un barcone di un migrante di 16 anni

di Mattia Vallieri

Un viaggio dal Gambia all’Italia, passando per Senegal, Mali, Niger e Libia quando aveva appena 16 anni assieme ad un amico perché “nel mio Paese c’è una dittatura spietata e volevo imparare e andare a scuola ma non mi era permesso perché non avevamo abbastanza soldi”. Una storia incredibile, emozionante e disperata quello di Jerreh Jaiteh (ora diciannovenne e residente a Parma), fatta di soprusi, violenza, furti subiti e lunghe carestie ma, come spiega lui, “sempre con in mente mia madre e la volontà di non tornare indietro” e soprattutto con la speranza di “poter vivere una vita normale”.

Alla fine l’arrivo in Italia (“su un gommone con centinaia di persone senza acqua né cibo per interi giorni”) e la possibilità di imparare a leggere e scrivere addirittura due piccoli libri su quel viaggio terribile ma a buon fine. Un racconto, questo, “drammatico e pericoloso che assomiglia a quello di fanno tanti ragazzi come Jerreh”, spiega Federico Zullo (presidente di Agevolando) che introduce la tematica relativa ai tanti migranti minori che arrivano nel nostro paese spesso non accompagnati.

“Città del Ragazzo si sta specializzando nell’accoglienza di migranti non accompagnati e non si può più parlare di emergenza visti i numeri – afferma Zullo rivolgendosi poi ai giovani migranti presenti -. I ragazzi non accompagnati anche quando arrivano in Italia sono esposti a rischi di abusi, soprusi e violenza ed il fatto che siate qua è una cosa positiva pensando ai viaggi che dovete affrontare e che molti di noi adulti mai avrebbero il coraggio di fare”. E ancora: “Siamo qua per lavorare per il vostro presente e futuro imparando ad agire come rete, ma la città di Ferrara deve fare di più”.

La struttura di via don Giovanni Calabria al momento “gestisce 18 minori e 14 adulti migranti ma senza dubbio i più attivi sono i ragazzi”, sorride Giordano Barioni (coordinatore della comunità Ponteggia), puntando anche lui al lavoro in rete per “creare uno spazio dove tutti possono parlare. I nostri ospiti non sono i nigeriani o gli egiziani ma persone con delle facce e fare gruppo significa potersi guardare e conoscere”.

“Contrastiamo le situazioni di diffuso razzismo con l’azione educativa e l’accoglienza” sostiene Rita Vita Finzi (Informagiovani Ferrara), sottolineando il lavoro svolto nel suo ufficio. “Facciamo informazione e orientamento, cercando di parlare singolarmente con i singoli ragazzi per capire il possibile percorso lavorativo di ciascuno – chiosa Vita Finzi -. È importante fare rete assieme perché ci sono tanti servizi gratuiti di cui si può usufruire”.

Ma quale è l’incidenza ed il profilo dei giovani migranti arrivati nella nostra regione? “Da marzo 2015 – dichiara Francesco Camisotti di Camelot snocciolando altri dati – abbiamo accolto 271 minori prevalentemente dall’Africa occidentale e subsahariana. La stragrande maggioranza dei ragazzi sono adolescenti, hanno per lo più 17 anni, sono di religione musulmana, sono scolarizzati e hanno parenti che vivono in Europa ma, a causa della lentezza della burocrazia, faticano ad avere il ricongiungimento nonostante sia un loro diritto”.

Secondo il rappresentante di Camelot “non è vero che portano malattie come dice qualche politico per cavalcare l’onda, perché abbiamo riscontrato solo 6 casi di Rx al torace positivo e la storia della meningite portata dai migranti è falsa. Lavoriamo come rete per evitare bugie e attacchi di chi vuole costruire muri, barriere, affondare barconi o farli tornare indietro”.