L’Udi lascia un ricco 2016 nella storia delle donne

di Cecilia Gallotta

Non sono “Mai state zitte” le donne dell’Udi (Unione donne in Italia) e continueranno a non farlo: questo il titolo nonché il filo rosso della prima assemblea provinciale 2017 di oggi sabato 28 gennaio, che ha visto la nutrita partecipazione della delegazione di Bondeno, nonché alcune rilevanti presenze femminili quali la consigliera regionale Pd Marcella Zappaterra, Paola Boldrini, Chiara Bertelli e l’assessore alle Pari Opportunità Annalisa Felletti.

“Siamo reduci da questa grandissima manifestazione nazionale”, afferma Stefania Guglielmi in riferimento allo scorso 26 novembre (che ha portato 200 mila persone per le strade di Roma contro la violenza sulle donne), prima di passare a un’analisi in chiave politica della ‘scesa in piazza’ nel corso degli anni. Sono passati infatti anche 10 anni da un’altra grandissima manifestazione di carattere nazionale: nel gennaio 2006 “Usciamo dal silenzio” portò lo stesso numero di persone nelle piazze di Milano.

“‘Usciamo dal silenzio’ nacque in modo diverso – prosegue Stefania Guglielmi – perché cominciò da una mail informale mandata da una giornalista alle sue amiche, in cui chiedeva di pensare a qualcosa che potesse ‘farle uscire dal silenzio’. Il passaparola ha avuto grande potere, perché fra le risposte numerose si conta anche quella di Rosanna Camusso, che portò all’assemblea di Milano del 2005, preambolo della manifestazione nell’anno successivo”.

La manifestazione 2016 (dal titolo “Non una di meno”) si distingue per diversi motivi, primo fra i quali la nascita da una pluralità di soggetti collettivi. “L’idea politica alla base era di prendere in esame non solo la violenza fisica, verbale e più facilmente rintracciabile, ma anche quella nascosta nei meccanismi della società, che si può tradurre in violenza fisica oppure no, ma che costituisce comunque una latenza insana al proprio interno. Ed è l’approccio vincente”. Questa la riflessione dopo aver portato a esempio anche la manifestazione del febbraio 2011 “Se non ora quando”, in reazione al modello degradante della donna negli anni di Berlusconi e dello scandalo delle “oggettine”.

Ma il 2016 ha visto anche importanti anniversari, e in particolare due ‘settantesimi’: quello dal primo 8 marzo del dopoguerra e quello dal suffragio universale, che ha portato ad una serie di iniziative per tutto l’arco dell’anno, tra cui molti progetti in collaborazione con le scuole, mostre e appuntamenti che ricordano la dinamica di lotta e conquista di genere ai tempi dei primi voti femminili.

Un’altra impresa firmata Udi è stata quella di riportare ‘in patria’ a Ferrara le spoglie di Luisa Balboni, prima presidente Udi nonché primo sindaco donna di città capoluogo, in un progetto di valorizzazione della sua figura proposto da Annalisa Felletti. “Non l’abbiamo solo riportata a casa – spiega l’assessora – ma le abbiamo anche dedicato una scuola, il Polo Luisa Balboni, che dedica i suoi servizi all’infanzia”.

Una situazione che si muove in parallelo alla discriminazione di genere, è quella dei richiedenti asilo: “E’ un dato strutturale – asserisce la presidente Asp (Azienda Servizi alla persona) Angela Alvisi – è un’emergenza, che la prefettura ha deciso di dare in gestione all’Asp dal 2014. In Italia sono pochissime le commissioni che definiscono i requisiti per il riconoscimento degli aventi diritto; basti pensare che solo a Ferrara 36 persone sono in attesa del c3 (modello domanda protezione internazionale, ndr), e 503 sono in attesa soltanto dell’appuntamento per il c3. Senza contare che la domanda di asilo può essere presentata solo alla polizia di frontiera, e questo è un problema per chi non riesce neanche a sbarcare”, prosegue la presidentessa in riferimento ai recenti avvenimenti di Gorino.

Un dato che contribuisce al pregiudizio “di tutti i generi” è l’arrivo quasi esclusivamente maschile dei migranti: su 995 presenze solo 161 sono infatti donne, con età media intorno ai 25 anni, 18 delle quali con figli. Anche fra i 24 minori attualmente dentro Ferrara, 15 sono i maschi contro le 9 femmine.

“Le discriminazioni sono quotidiane – riprende Annalisa Felletti – se non ci si indigna, se non si protesta, non si va da nessuna parte. Per questo dobbiamo davvero impegnarci, e ‘non stare mai zitte’”.