La Quinta F del Roiti vince la puntata di “Per un pugno di libri”

Vinto? Hanno stravinto. Gli studenti della classe V F del Liceo Scientifico Roiti di Ferrara, indirizzo linguistico, sono stati protagonisti ieri pomeriggio (sabato 28 gennaio), del programma di Rai 3 “Per un pugno di libri” condotto da Geppi Cucciari e dal critico Piero Dorlfes.

In ogni puntata della trasmissione, giunta alla 14esima edizione, si sfidano due classi di scuole superiori italiane. I ragazzi di Ferrara, accompagnati dalle docenti di inglese Anna Chiappini e di italiano e latino, Roberta Robbiano, si sono battuti contro una rappresentativa del Liceo Linguistico Pieralli di Perugia.

Gli studenti del Roiti hanno trionfato battendo i pari età per 45 a 8.

“Io ero agitatissima – racconta la professoressa Robbiano, appena tornata da Milano dove è stato registrato il programma – invece i ragazzi mi hanno detto: stia tranquilla tanto vinciamo. Sono stati bravissimi, anche nella strategia, mettendo le persone giuste nel posto giusto”. “E’ stata proprio la vittoria della classe – aggiunge la professoressa Chiappini – si vedeva un gruppo unito, affiatato, concentrato. E’ stato il giusto compimento di un percorso di studi durato 5 anni”.

C’è orgoglio da parte degli insegnanti, come è giusto che sia. “La scuola è quasi una catena di montaggio – raccontano le due insegnanti – a volte non capiamo i frutti del nostro lavoro. Lì invece li abbiamo colti. I ragazzi sono stati straordinari”. Un successo che è stato rimarcato anche dai complimenti ricevuti dal preside Donato Selleri. Insomma una bella soddisfazione per i 27 studenti che hanno partecipato alla spedizione di Milano. Portavoce del gruppo in trasmissione Silvia Cenci e la sua vice Elena Bigoni.

Ed ecco i nomi degli altri compagni di classe, sorridenti e vincenti: Alice Baraldi, Letizia Baraldi, Gianluca Bergami, Sofia Bisero, Francesco Bisighin, Marija Blagojevic, Laura Bortolotti, Ahmed Chahed, Alessia Giacomini, Maria Vittoria Govoni, Caterina Grossi, Vittoria Gualandi, Nina Guarise, Miriam Malacarne, Francesca Marchetti, Maria Vittoria Pasetti, Ilaria Picchioni, Martina Previati, Marco Reggiani, Federica Romeo, Giulia Russo, Claudia Salcuni, Olivia Santimone, Gascogne Tameze Tonnang e Ilaria Tella.

E adesso in premio, of course, tanti libri quanti sono stati i punti conquistati, quindi 45 e la speranza di partecipare alle finali per vincere il titolo assoluto di secchioni. Si dice così, no?