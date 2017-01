Pride, l’orgoglio di essere sé stessi

di Federica Pezzoli

Londra, 1958-Londra, oggi: in mezzo più di sessant’anni di rivendicazioni e battaglie culturali per i diritti civili della comunità lgtb. Due storie che procedono parallele e tre personaggi con gli stessi nomi: Oliver, Philip e Sylvia. È “The Pride”, testo del 2008, opera prima del greco-inglese Alexi Kaye Campbell, portato a Ferrara sul palco del Teatro Comunale Claudio Abbado dal celebre attore Luca Zingaretti, qui anche nella veste di regista.

Il discorso drammaturgico si sviluppa a ritmi alterni, grazie anche alle funzionali scene ideate da André Benaim, mostrandoci dapprima una coppia di tranquilli borghesi: Philip in affari per vendite di case, un lavoro che non ha scelto ma gli è “piombato fra le braccia”, e sua moglie Sylvia, fragile ex attrice che cerca nel disegno una ragione per allontanare la solitudine di madre mancata. I due ricevono una sera per una cena Oliver, scrittore di racconti per bambini, il cui ultimo libro sarà illustrato da Silvia: ha scelto di scrivere per l’infanzia per la libertà che ciò gli permette, lontano dalle convenzioni troppo strette della letteratura per adulti. Fra Oliver e Philip scatterà qualcosa e nessuno dei due sarà più come prima. Nella seconda storia siamo nel 2017, nel tempo presente: Oliver e Philip si sono appena lasciati, per l’incapacità del primo di evitare rapporti di sesso senza nessun legame amoroso. Sylvia è l’amica che li ha fatti incontrare e che sta cercando di farli riappacificare.

Da una parte la sofferta scoperta che fra due persone si può instaurare “qualcosa di bello e di sacro”, in fondo non importa chi siano quelle due persone; dall’altra la consapevolezza che tutte le relazioni, gay o etero che siano, hanno i loro problemi, gli stessi problemi. Da una parte la vergogna e il rifiuto per quello che si prova e che si è, il mancato coraggio di “vivere una vita sincera”; dall’altra il timore di un impegno vero e onesto, la scelta – più o meno consapevole – di vivere la propria identità in modo frivolo e a volte futile, forse per la convinzione di soffrire di meno. E poi c’è il mondo, la società circostante. Da una parte l’ipocrisia borghese degli anni Cinquanta, che vorrebbe riportare i comportamenti di tutti e di ciascuno a una normalità, o meglio a una norma, al di fuori della quale è la devianza colpevole; dall’altra la società di oggi, dove emancipazione – se e quando c’è – fa a volte il paio con mercificazione, dove ancora conta molto più l’apparenza che l’essenza.

Commovente la scena del colloquio fra Philip-Zingaretti, alla ricerca di “una vita più facile”, e un asettico dottore, incapace di rispondere all’atroce domanda: oltre all’attrazione sessuale, andranno via anche quei sentimenti così sbagliati ma che, nonostante tutto, Philip continua a provare per Oliver?

Divertente la scena contemporanea di Oliver (Maurizio Lombardi) che, per dimenticare Philip, organizza un gioco erotico con un attore travestito da SS e viene sorpreso dall’ex compagno.

Dolcemente delineate le varie sfumature femminili del delicato personaggio di Sylvia, una donna che fa parte, forse suo malgrado, di questa triade di esistenze alla ricerca di se stesse. Valeria Milillo riesce a interpretare con delicatezza questo doppio ruolo, tanto interessante quanto complicato.

“The Pride” salta nel tempo e tra i tempi e attraverso due vicende parallele sull’omosessualità si interroga e ci interroga su temi universali come l’identità, il coraggio di cercare una felicità che vada bene solo per noi, una persona che vada bene solo per noi, perché ognuno di noi ha il desiderio e il bisogno di essere amato. E infine la libertà: quella di trovarsi, di riconoscersi e accettarsi per come si è, e quella in cui c’è il rischio di perdersi perché i tabù sono caduti e tutto è permesso. Eppure alla fine, Alexi Kaye Campbell e Luca Zingaretti lasciano il pubblico in un parco, con una sfilata piena di gioia, di colori e di speranza: non si sa come né quando, ma “Andrà tutto bene”.