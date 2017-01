Zingaretti e l’identità gay tra orgoglio e pregiudizi

di Federica Pezzoli

“The importance of being Earnest”, ha scritto Oscar Wilde con la pungente ironia, molto inglese, che lo ha sempre contraddistinto. E lui ha pagato a caro prezzo la coerenza, l’onestà e il coraggio con i quali ha vissuto la propria omosessualità nell’Inghilterra vittoriana.

Luca Zingaretti, nella doppia veste di regista e interprete, porta in questi giorni sul palco del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, “The Pride”, opera prima di un altro autore omosessuale di origine inglese ed ellenica, Alexi Kaye Campbell, che attraverso due storie parallele di omosessualità, rifiutata oppure vissuta, esplora temi che toccano ciascuno di noi: l’identità e il bisogno, il desiderio d’amore.

Proprio per questo Luca Zingaretti lo ha scelto, come ha spiegato nell’incontro con il pubblico di venerdì pomeriggio nelle sale del Ridotto del teatro estense. “Parla di due tematiche che mi stanno molto a cuore. La prima è l’identità personale, Campbell domanda a ciascuno: hai avuto il coraggio di decidere della tua vita o ti sei lasciato trasportare dalla vita? Quello che vedi la mattina allo specchio è quello che volevi essere? La seconda – ha continuato il celebre attore romano – è l’amore. Noi siamo spaventati dal presente e terrorizzati dal futuro, fra guerre e terrorismo, emergenze climatiche e crisi economica mondiale: parlare d’amore è quasi rivoluzionario”. Insomma “The pride” è una riflessione sull’omosessualità, ma attraverso questo mette sotto i riflettori la ricerca della propria identità, il coraggio di farci i conti e sceglierla con orgoglio, per questo è “un testo che parla di accettazione” in senso lato, dei lati oscuri come di quelli luminosi di ogni essere umano.

Infine c’è anche un’altra ragione per la quale Zingaretti si è cimentato con un testo e con un tema così complessi. “Ho scelto questo testo per una certa idea di teatro che ho maturato negli anni: desidero portare sul palco qualcosa che il pubblico possa riconoscere come qualche cosa che lo riguarda – ha spiegato l’attore e regista – Perché qualcuno esca di casa e paghi un biglietto per venire a teatro bisogna dargli un’emozione, un sentimento, parlargli di qualcosa che lo riguardi intimamente”. E “The Pride” lo fa.

Una convinzione quella di Zingaretti confermata dalla buona risposta del pubblico e dal fatto che “quest’avventura dura da circa due anni”; “è un esperienza bella e importante” nella quale lo accompagna un cast di attori affiatati, “tutti protagonisti”, come ha sottolineato egli stesso. Valeria Melillo, fortemente voluta da Zingaretti, interpreta Sylvia, un personaggio molto complicato perché è un doppio ruolo che necessita “sia del registro comico sia di quello drammatico: senza Valeria questo progetto non si sarebbe fatto”. Maurizio Lombardi è Oliver e Zingaretti ha confessato di andare in scena ogni volta con una punta di invidia perché “è in grado di farlo come nemmeno io sarei stato capace di interpretarlo”. E poi Alex Cendron, che veste i panni dell’attore e del dottore: “Inizialmente ho fatto a capocciate con lui – ha rivelato Zingaretti – ma poi ci siamo scoperti dal punto di vista professionale e umano”.