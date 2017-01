La Münchener Kammerorchester in concerto con la violinista Alina Ibragimova

Martedì 31 gennaio – Teatro Comunale, ore 20.30 – continua la stagione di Ferrara Musica 2016/2017 con il concerto della Münchener Kammerorchester, maestro concertatore Daniel Giglberger, solista la giovane violinista russa Alina Ibragimova.

Il programma, che incrocia il filo conduttore dei brani per orchestra d’archi con quello dei concerti per violino e orchestra, comincia con l’Introduzione e Allegro di Elgar (1905), uno dei brani più rappresentativi dell’orchestrazione del compositore inglese, caratterizzato dal fatto che all’interno dell’organico spicca un quartetto d‘archi che svolge il ruolo di solista. Si prosegue con l’Adagio e Fuga K. 546 di Mozart, dittico formato da due composizioni che hanno un carattere di estrema austerità e colpiscono per l’intensa emotività e per le straordinarie capacità espressive. Il Concerto per violino e orchestra n. 1 in mi maggiore BWV 1042 di Johan Sebastian Bach – che vedrà come solista Alina Ibragimova – fu composto durante il periodo di Köthen, tra il 1717 e il 1723, quando Bach era impiegato presso la corte locale come maestro di cappella. Anche il Concerto in la maggiore BWV 1055 – che verrà eseguito dalla Ibragimova al centro della seconda parte, nella versione per trascrizione per violino – fu scritto a Köthen. La seconda parte del concerto si apre con l’Andante Lirico di Reger: di grande dolcezza e malinconica serenità, è una breve composizione che mette in evidenza le caratteristiche avvolgenti del suono degli archi. La Serenata per archi op. 48 di Čajkovskij, che chiude la serata, fu scritta nel 1880. In essa, nonostante l’obiettivo di realizzare una composizione ispirata al mondo classico, si affaccia l’elemento biografico, con le sue inquietudini e i suoi entusiasmi, che la trasforma in un unicum di prepotente bellezza e originalità. È considerata a tutt’oggi una delle composizioni più belle e popolari del musicista russo, e lui stesso la considerava una delle migliori.

La Münchener Kammerorchester, fondata nel 1950, è un’orchestra modello del panorama musicale tedesco, sempre in equilibrio tra cura della tradizione e impegno per l’innovazione, il che si manifesta anche nel numero elevato di composizioni commissionate a compositori contemporanei. Iannis Xenakis, Erkki-Sven Tüür, Jörg Widmann, Georg Friedrich Haas, Bernhard Lang e Thomas Larcher hanno scritto opere appositamente per questa formazione. Grazie alla collaborazione di eccellenti fiati solisti, la Mko si presenta come orchestra abile, che sa proporre interpretazioni valide anche di capolavori sinfonici di Beethoven, Schubert o Schumann. L‘alta qualità tecnica e interpretativa è documentata da numerose incisioni.

Alina Ibragimova è nata in Russia nel 1985, ha studiato presso la Scuola Gnessin di Mosca. Si è trasferita a Londra nel 1995 dove si è perfezionata alla Yehudi Menuhin School e al Royal College of Music. Ha un repertorio molto vasto, che spazia dalla musica barocca, anche su strumenti d’epoca, alla musica contemporanea. Si è esibita con diverse fra le orchestre più importanti, fra le quali la London Symphony, le orchestre di Cleveland e Filadelfia, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen e l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Ha dato recital a Wigmore Hall, al Mozarteum di Salisburgo, alla Carnegie Hall, come pure al Concertgebouw di Amsterdam ed ai Festival di Lucerna, Salisburgo e Verbier. È stata artista di primo piano nei BBC Proms del 2015. Ha ricevuto diversi premi, fra cui quello dei Giovani Artisti 2010 della Royal Philharmonic Society e quello del Borletti-Buitoni Trust. Registra per la casa discografica Hyperion Records e suona un violino Anselmo Bellosio del 1775.

Prezzi da 8 a 40 euro; last minute dalle 18 (da 15 a 20 euro); giovani entro i 20 anni: 9 euro.