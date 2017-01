“Cantieri della cultura”, ok della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha dato il via libera alle risorse per 51 milioni e 630 mila euro che il ministero dei Beni e delle attività culturali ha destinato a 21 edifici di interesse culturale, tra chiese e luoghi non destinati al culto del territorio emiliano-romagnolo lesionati dal sisma del maggio 2012. Per la provincia di Ferrara sono previsti sette interventi per un totale di 15 milioni e 550 mila euro.

Gli interventi sono spalmati in quattro tranche annuali tra il 2016 e il 2019. Si tratta di opere di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione di 21 beni culturali che si trovano nelle zone di Bologna, Modena, Reggio Emilia e, appunto, Ferrara. “Lo sblocco di queste importanti risorse è una notizia molto attesa nelle aree colpite dal terremoto – afferma l’assessore alla Ricostruzione post-sisma, Palma Costi – che ci consente, come avevamo annunciato, di accelerare il percorso dedicato agli edifici storici. Un tassello fondamentale affinché la nostra terra ritorni più bella e forte”.

Come anticipato, nel ferrarese sono previsti sette interventi. A Ferrara saranno sulla Basilica cattedrale di San Giorgio Martire (7 milioni e 700 mila euro), le chiese di Sant’Apollonia (800 mila euro), di San Francesco (2 milioni e 300 mila euro) e dei Santi Giuseppe Tecla e Rita (500 mila euro) e Casa Minerbi (200 mila euro); a Buonacompra di Cento sulla chiesa di San Martino di Tours (4 milioni di euro) e a Mirabello sull’Oratorio della Beata Vergine di San Luca (50 mila euro).